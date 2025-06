Trump îi cere din nou lui Powell să RELAXEZE politica monetară /„Avem un individ care ne spune: nu văd suficiente motive să reduc dobânzile”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat, joi, scăderea inflației și i-a cerut lui Jerome Powell, președintele Rezervei Federale (Fed), să acționeze imediat pentru reducerea dobânzilor de referință.

”Dacă scădem dobânzile cu un punct procentual, economism 300 de miliarde de dolari. Dacă le reducem cu două puncte procentuale, economisim 600 de miliarde de dolari pe an. Dar avem un individ care ne spune: ”nu văd suficiente motive să reduc dobânzile”. Problema pe care o are și pe care i-am explicat-o este că, dacă inflația a crescut, trebuie să reduceți dobânzile acum. Nu există nicio inflație, am redus-o, prețurile au scăzut, prețurile carburanților au scăzut”, a afirmat Donald Trump, cu ocazia unui eveniment desfășurat la Casa Albă.

”I-am spus, când a fost în biroul meu acum câteva zile: dacă vă gândiți că există inflație, să vedem, dar cred că o vom menține scăzută, prețurile carburanților au scăzut, energia a scăzut, avem atât de multă energie încât nu știm ce să facem cu ea. Dar să spunem că ar fi inflație peste un an. Majorați dobânzile, nu mă deranjează, dar va fi prea târziu. Dacă inflația va crește, eu sunt de acord cu majorarea dobânzilor, dar inflația este în scădere. Avem nevoie de finanțare”, a insistat președintele Statelor Unite.