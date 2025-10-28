Prima pagină » Economic » Comisarul european pentru economie îi atrage atenția lui Bolojan: „Ținta de deficit trebuie să fie respectată”

28 oct. 2025, 12:36, Economic
Premierul Ilie Bolojan l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe Vladis Dombrovskis, comisarul european pentru economie. Principalul subiect presant de pe agenda celor doi – ținta de deficit bugetar.

Anul trecut deficitul României a fost de 9,6% din PIB, un nivel nesustenabil și cel mai mare din întreaga UE, de aceea e esențial să se ia măsuri curajoase care să corecteze această situație. Amploarea și natura măsurilor luate corespund cu eforturile de a face ca România să reintre în line cu ce e necesar. Estimăm ca def să fie de 8,3% și e important că ținta de deficit pentru 2026 trebuie respectată pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv”, spune Dombrovskis.

Cei doi au discutat și despre evitarea suspendării fondurilor din PNRR.

Având în vedere măsurile luate în ultimele luni, Comisia Europeană va stabli dacă România poate îndeplini cerințele fiscale europene privind procedura de deficit fiscal eaxcesiv până la final de noiembrie. Dacă evoluția e pozitivă, comisia va putea evita suspendarea fondurilor europene”, spune Dombrovskis.

Conform lui Dombrovskis, Românie trebuie să se asigure că creșterea economică înregistrează performanțe solide:  „Sunt necesare eforturi continue”.

