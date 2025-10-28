Prima pagină » Știri politice » Bolojan speră la un deficit în jur de 6% în 2026: „În noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri”

Bolojan speră la un deficit în jur de 6% în 2026: „În noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri"

28 oct. 2025, 12:30, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan spune, marți, după întâlnirea cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, că România își propune o țintă de deficit în jur de 6% pentru anul 2026.

„Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%. Pentru asta, așa cum v-am spus, măsurile care le vom adopta în luna noiembrie și în pregătirea bugetului vor fi determinante și Guvernul își propune să adopte aceste măsuri în așa fel încât să menținem capacitatea țării noastre de a avea acces pe piețe, să menținem o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să își arate rezultatele și să putem trece cât mai repede posibil prin această perioadă dificilă”, precizează premierul.

Ilie Bolojan subliniază că  l-a „asigurat pe comisarul Dombrovskis că rămânem angajați în continuarea implementării măsurilor care să ne asigure un proces de redresare economică sustenabil”.

„Luna noiembrie și decembrie vor fi niște luni hotărâtoare și pentru bugetul pe anul următor. În decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde ținta de deficit și principalele elemente care țin de bugetul de anul viitor, iar în noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită efectele de stabilizare și în cursul anului următor”.

Cât despre deficitul din acest an, România și-a propus o valoare de 8,4%, în ciuda pachetelor de taxe și impozite adoptate de Guvern.

„În noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită ca, odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor. Prin urmare, ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuilor în continuare, pentru încasarea veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investiților din bugetele naționale, în așa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul național pe anul 2026”, adaugă șeful executivului.

