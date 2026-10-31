Raportul Lancet Countdown 2026. Schimbările climatice accelerează criza globală de sănătate. Ce se întâmplă în România

Raportul Lancet Countdown, care monitorizează anual legătura dintre clima în schimbare și sănătate, ajunge la a zecea ediție. Concluzia: acțiunea de până acum a mai redus riscurile, dar rămâne mult prea slabă, iar fereastra pentru a evita un viitor catastrofal se închide rapid.
Lancet Countdown a fost lansat în 2016, anul în care a intrat în vigoare Acordul de la Paris. Evaluează în fiecare an efectele schimbărilor climatice asupra sănătății și beneficiile măsurilor climatice. Ediția din 2026 urmărește 54 de indicatori.
Raportul evidențiază, totuși, și progrese.
Legătura dintre climă și sănătate este tot mai bine recunoscută. Organizația Mondială a Sănătății a pus schimbările climatice pe primul loc printre obiectivele sale strategice.
Totuși, emisiile de gaze cu efect de seră continuă să atingă maxime istorice. Slăbirea multilateralismului și creșterea dezinformării și a negaționismului climatic subminează acțiunea colectivă și pot inversa progresul.
Ultimii 11 ani au fost cei mai calzi din istoria măsurătorilor, notează dr. Bogdan Antonescu pentru Infoclima. Depășirea pragului de 1,5°C este probabil inevitabilă, spune raportul. Impactul asupra sănătății se accelerează față de deceniul anterior.
Impactul se vede și în economie. În 2025, expunerea la căldură a dus la pierderea a 573 de miliarde de ore potențiale de muncă, adică venituri pierdute de 1,07 trilioane de dolari. Cele mai afectate sunt țările cu dezvoltare umană scăzută (pierderi echivalente cu 5,0% din PIB) și medie (3,7%), față de 1,4% în cele cu dezvoltare ridicată și 0,5% în cele cu dezvoltare foarte ridicată.
Autorii subliniază că multe dintre aceste efecte se suprapun și se amplifică reciproc, deci riscurile reale pot depăși cu mult ce măsoară fiecare indicator în parte. La asta se adaugă amenințarea unui El Niño puternic, care ar putea agrava crizele umanitare legate de climă.
Combustibilii fosili asigură 80,7% din energia lumii. Ponderea energiei regenerabile moderne în electricitate a crescut de la 5,5% în 2016 la 13,5% în 2023, dar creșterea cererii a împins emisiile din energie la un record în 2024.
Progresul este inegal. Regenerabilele au asigurat 14,6% din electricitate în țările cu dezvoltare foarte ridicată și doar 2,9% în cele cu dezvoltare scăzută, unde ponderea cărbunelui în electricitate a urcat de la 0,7% la 6,4%, iar 87,9% din energia gospodăriilor vine încă din biomasă poluantă.
Costul pentru sănătate este mare. Din 2016, poluarea aerului provenită din combustibili fosili a provocat în medie 2,78 milioane de decese evitabile pe an. Poluarea din gospodării, de la combustibilii solizi, a provocat în 2023 cel puțin 2 milioane de decese evitabile.
Raportul acuză și interesele consolidate. Lobby-ul și dezinformarea industriei fosile și ale aliaților ei politici continuă să submineze sprijinul pentru acțiune.
Autorii notează că SUA s-au retras în 2025 din Acordul de la Paris, au promovat extinderea combustibililor fosili și au anulat reglementări climatice importante. Contribuțiile naționale actualizate în 2025 nu au închis semnificativ decalajul de emisii.
În martie 2026, cele mai mari 100 de companii de petrol și gaze erau proiectate să depășească cu 150%, în 2040, nivelul de producție compatibil cu limitarea încălzirii la 1,5°C, față de 138% în martie 2025.
Criza petrolului din 2026, declanșată de războiul Israel–SUA cu Iranul, ar putea schimba direcția, notează raportul. Unele țări accelerează trecerea la regenerabile, dar multe își extind producția și subvențiile fosile, iar companiile din domeniu încasează profituri neașteptate.
Raportul cere totodată politici centrate pe sănătate, inclusiv reglementări pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale și evitarea riscurilor pe tot ciclul de viață al tehnologiilor regenerabile, de la extracția mineralelor până la eliminare.
În 2016–2025, persoanele de 65 de ani și peste din România au fost expuse în medie la 17 zile în val de căldură pe an (în definiția raportului, cel puțin trei zile consecutive cu temperaturi minime și maxime peste percentila 95 a perioadei 1986–2005).
Media globală pentru aceeași vârstă este de 11 zile, iar media din România în anii 1980 era de 3 zile. Anul 2024 a fost anul record, cu 42 de zile. La nivelul întregii populații, 81% dintre zilele de val de căldură din 2016–2025 nu ar fi apărut într-un climat fără schimbări climatice provocate de om.
Costul economic al deceselor cauzate de căldură la persoanele de 65 de ani și peste a ajuns la 1,66% din PIB în 2024 (5,6 miliarde de dolari) și la 1,23% în 2025, ceea ce plasează România pe locul 6 din 171 de țări, față de o medie globală de 0,27%.
29% din populația în vârstă de muncă este încadrată de raport în categoria muncitorilor în aer liber, față de 19% în regiunea Europa.
În 2024, expunerea la căldură a dus la pierderea a 99,8 milioane de ore de muncă, al cincilea cel mai mare volum din Europa, după Italia, Ucraina, Rusia și Spania.
Pe fiecare persoană ocupată revin 12,8 ore pierdute, ceea ce plasează România pe locul 10 din 37 de țări europene în 2024 și pe locul 6 în funcție de media 2016–2025. Agricultura reprezintă 11% din populația ocupată, dar 56% din orele pierdute.
Raportul măsoară seceta extremă cu indicele SPEI la șase luni, față de perioada de referință 1981–2020. În 2024, 75% din suprafața României a avut cel puțin o lună de secetă extremă, iar 22% cel puțin șase luni.
Aceasta este cea mai mare valoare din 1980 încoace (precedentul record: 21% în 2000) și a doua ca mărime din Europa, după Ucraina. În cinci din ultimii șase ani, peste jumătate din țară a fost afectată cel puțin o lună.
Rezerva totală de apă terestră măsurată de sateliții GRACE, care cuprinde umiditatea solului, apele de suprafață, apele subterane, zăpada și gheața, a scăzut în 2003–2025 cu 0,94 cm pe an, de două ori mai repede decât media regiunii Europa (0,46 cm pe an), ceea ce plasează România pe locul 13 la ritmul de declin dintre cele 173 de țări cu date.
Decesele atribuite particulelor fine (PM2.5) din surse umane au scăzut cu 38% între 2001 și 2023, de la 42.000 la 26.000 pe an.
Aproape toată scăderea (89%) vine din sectorul energetic: decesele atribuite centralelor electrice au coborât de la 16.800 la 2.300, dintre care cele atribuite centralelor pe cărbune de la 15.400 la 2.100.
În schimb, decesele atribuite arderii combustibililor în gospodării, 93% biomasă, au crescut de la 12.600 la 14.500 și reprezintă acum 56% din total, față de 30% în 2001.
România are a treia cea mai mare rată de mortalitate din poluarea aerului din Europa, după Serbia și Bosnia și Herțegovina.
Ultimul raport Lancet Countdown arată foarte clar că schimbările climatice sunt deja o problemă de sănătate, iar România este printre țările europene care o resimt cel mai puternic. Nu ne lipsesc dovezile și nici soluțiile. Ne lipsește doar decizia de a le folosi la scara și cu viteza pe care le cere momentul.