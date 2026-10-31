Nigel Farage, liderul Reform UK, acuză UE după violențele la Tribunalul Constituțional din Polonia: „Situația este foarte gravă”

Nigel Farage, liderul Reform UK, a reacționat la informațiile privind intervenția forțelor de securitate la Tribunalul Constituțional din Polonia, acuzând Uniunea Europeană și avertizând că situația este „foarte gravă”.

Farage, liderul partidului britanic de extremă dreapta, Reform UK, a reacționat la evenimentele violente de la Tribunalul Constituțional din Polonia, după apariția unor informații privind rețineri și intervenția forțelor de securitate la sediul instituției. Politicianul britanic și-a exprimat îngrijorarea într-un mesaj publicat pe X, în care a lansat acuzații la adresa Uniunii Europene.

„Situația din Polonia este foarte gravă. Arestări și un raid asupra Curții Constituționale – totul pentru a apăra UE nedemocratică”, a scris Nigel Farage.

Acces interzis conducerii Tribunalului Constituțional din Polonia

Vineri seara, zeci de ofițeri înarmați s-au deplasat la sediul Tribunalului Constituțional din Polonia, în cadrul unei intervenții în urma căreia controlul asupra instituției ar fi fost preluat cu forța.

Acțiunea a fost declanșată oficial în urma unei sesizări făcute de judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, care a alertat autoritățile cu privire la existența unui „risc iminent și a unor amenințări la adresa vieții sau sănătății judecătorilor”, precum și riscul de perturbare gravă a ordinii publice în incinta instituției, relatează publicația Rzeczpospolita.

Prima măsură atribuită acesteia ar fi fost suspendarea din funcție, pentru o perioadă de o lună, a mai multor persoane din conducerea Tribunalului, inclusiv a președintelui Bogdan Święczkowski.

Sute de protestatari și susținători ai partidului „Lege și Dreptate” (PiS) strânși în fața Tribunalului Constituțional au forțat gardul de protecție al instituției și au încercat să pătrundă în tribunal, dar au fost blocați de cordoanele de jandarmi.

Karol Nawrocki, șeful statului, a convocat o întâlnire de urgență la Palatul Prezidențial cu președintele suspendat al Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și prim-președintele Curții Supreme, Zbigniew Kapiński.