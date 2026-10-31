Rusia se opune aderării Poloniei la G20. Serghei Lavrov acuză SUA: „Încalcă principiile diplomației”

Serghei Lavrov acuză Statele Unite că au încălcat practicile diplomatice prin invitarea Poloniei la reuniunea G20. Washingtonul a propus ca Varșovia să devină membru permanent al grupului, inițiativă contestată de Moscova.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a criticat vineri decizia Statelor Unite de a invita Polonia la reuniunile G20, susținând că o asemenea inițiativă contravine principiilor diplomației multilaterale și practicii de adoptare a deciziilor prin consens, relatează Reuters.

Declarațiile oficialului rus au venit după ce ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a anunțat, în fața jurnaliștilor reuniți la Atlanta, că Washingtonul a înaintat o propunere pentru ca Polonia să devină membru permanent al G20. Șeful diplomației poloneze a precizat că Varșovia desfășoară demersuri diplomatice pentru susținerea acestei candidaturi.

„Desigur, acest lucru încalcă principiile diplomației, și în special ale diplomației multilaterale, în care membrii unor asociații precum G20 acționează pe baza consensului. Este vorba despre ordinea de zi și despre trimiterea de invitații către noi participanți”, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, în marja reuniunii miniștrilor de externe ai G20 din Atlanta, potrivit agențiilor de presă ruse.

Lavrov contestă rolul Poloniei în G20 și dimensiunea economiei sale

Șeful diplomației ruse a susținut că Polonia „nu aduce nimic” la reuniunile G20 și a pus sub semnul întrebării justificarea participării acesteia la discuțiile grupului celor mai importante economii ale lumii.

Potrivit lui Lavrov, economia poloneză nu ar fi suficient de mare pentru a îndeplini criteriile necesare participării, iar prezentarea Varșoviei drept reprezentantă a Europei de Est nu ar fi justificată.

Ministrul rus a argumentat că statele membre NATO și ale Uniunii Europene beneficiază deja de o reprezentare suficientă în cadrul reuniunilor G20. Lavrov a precizat, totodată, că Rusia nu a fost supusă niciunei presiuni pentru a accepta participarea Poloniei la întâlnirea organizată în Statele Unite.

„Americanii pur și simplu l-au invitat pe ministrul polonez, acesta a venit și s-a așezat pe scaunul care i-a fost pus la dispoziție”, a declarat Lavrov.

În cadrul declarațiilor făcute la Atlanta, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a cerut și instituirea rapidă a unui armistițiu în Marea Neagră, care să permită transportul în siguranță al cerealelor provenite atât din Ucraina, cât și din Rusia.