Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 31 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Marco van Basten, născut pe 31 octombrie 1964, în Utrecht, Țările de Jos, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Și-a început cariera la Ajax Amsterdam, unde a câștigat trofee importante, înainte de a se transfera la AC Milan, în 1987. Alături de formația italiană, a cucerit de mai multe ori campionatul Italiei și Cupa Campionilor Europeni. Cel mai memorabil moment al carierei sale a venit în 1988, când a contribuit decisiv la câștigarea Campionatului European de către naționala Olandei. Golul său spectaculos din voleu, marcat în finala împotriva Uniunii Sovietice, a rămas unul dintre cele mai celebre goluri din istoria fotbalului. În același an, Van Basten a câștigat primul dintre cele trei trofee Balonul de Aur, pe care le-a obținut în 1988, 1989 și 1992. Din păcate, accidentările grave la gleznă i-au întrerupt prematur cariera, retragerea oficială fiind anunțată în 1995. Chiar dacă a jucat la nivel profesionist pentru o perioadă relativ scurtă, Marco van Basten a rămas un simbol al eleganței și al excelenței în fotbal, fiind admirat de generații întregi de suporteri.

Vanilla Ice, pe numele său real Robert Matthew Van Winkle, s-a născut pe 31 octombrie 1967, în Dallas, Texas, SUA. Este un rapper și artist american care a devenit celebru la începutul anilor ‘90, contribuind la popularizarea hip-hopului în rândul publicului larg. Cel mai mare succes al său a fost piesa Ice Ice Baby, lansată în 1990, care a devenit un hit internațional și a ajuns pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100. Melodia a intrat în istoria muzicii ca primul single hip-hop care a ocupat această poziție în clasamentul american. În 1990, Vanilla Ice a lansat albumul To the Extreme, care s-a bucurat de un succes comercial uriaș. Deși popularitatea sa a scăzut ulterior, artistul a continuat să activeze în muzică și s-a implicat și în televiziune, în special în emisiuni dedicate renovării locuințelor.

Ziua Internațională a Mării Negre este sărbătorită în fiecare an, pe 31 octombrie, pentru a atrage atenția asupra importanței protejării acestui ecosistem marin și a resurselor sale naturale. Data marchează semnarea Planului Strategic de Acțiune pentru Marea Neagră, în 1996, de către cele șase state riverane: România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Rusia și Ucraina. Marea Neagră reprezintă o resursă naturală importantă pentru regiune, susținând biodiversitatea, pescuitul, transportul maritim și turismul. Apele sale adăpostesc numeroase specii de pești și mamifere marine, inclusiv delfini, însă ecosistemul este afectat de poluare, deșeuri din plastic, pescuit excesiv și schimbări climatice. Cu această ocazie, sunt promovate acțiuni de ecologizare a plajelor, campanii de informare și inițiative pentru reducerea poluării. Protejarea Mării Negre este o responsabilitate comună, iar gesturile individuale, precum reducerea consumului de plastic și păstrarea curățeniei pe litoral, pot contribui la conservarea acestui patrimoniu natural pentru generațiile viitoare.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1795: John Keats 🇬🇧✒️ unul din cei mai importanți reprezentanți ai romantismului englez, alături de Lord Byron și Percy Bysshe Shelley

🎂1881: Eugen Lovinescu 🇷🇴✒️ critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist, cel mai de seamă critic după Titu Maiorescu

🎂1929: Bud Spencer (Carlo Pedersoli) 🇮🇹🎬 În România este foarte cunoscut din filmele în care a jucat rolul comisarului Piedone și din cele în care a jucat cu actorul Terence Hill

🎂1950: John Candy 🇨🇦🎬 Planes, Trains and Automobiles (1987), Spaceballs (1987), Uncle Buck (1989), Home Alone (1990)

🎂1961: Peter Jackson 🇳🇿🎥

🎂1963: Rob Schneider 🇺🇸🎬

🎂1964: Marco van Basten 🇳🇱⚽️ 3 premii Balonul de Aur – 1988, 1989, 1992

🎂1967: Vanilla Ice (Robert Matthew Van Winkle) 🇺🇸🎤🎬 cunoscut mai ales datorită piesei „Ice Ice Baby”, din 1990

🎂1970: Otilia Bădescu 🇷🇴🏓

🎂1976: Piper Perabo 🇺🇸🎬 Coyote Ugly (2000)

🎂1982: Gabriela și Monica Irimia (Cheeky Girls) 🇷🇴🎤

🎂1990: Emiliano Sala 🇦🇷⚽️ a murit la 28 de ani într-un accident de avion pe insula Alderney (Canalul Mânecii)

🎂2000: Willow Smith 🇺🇸🎤🎬 și-a făcut debutul în actorie în 2007 în filmul I Am Legend împreună cu tatăl ei, Will Smith

🎂2005: Infanta Leonor a Spaniei 🇪🇸♛ primul copil al Regelui Felipe al VI-lea și al soției lui, Regina Letizia a Spaniei, și prima în ordinea succesiunii la tronul Spaniei

Decese 🕯

🕯️1984: Indira Gandhi 🇮🇳🗣️ prim-ministru indian asasinată de către 2 dintre gărzile sale de corp

🕯️1993: Federico Fellini 🇮🇹🎥 5 Oscaruri, a avut una dintre cele mai mari influențe asupra viziunii cinematografice a secolului XX

🕯️1993: River Phoenix 🇺🇸🎬 A fost fratele mai mare al lui Joaquin Phoenix. A avut primul rol important în 1986 în „Stand by Me”. A murit după o supradoză de droguri pe trotuarul din fața clubului de noapte West Hollywood The Viper Room, la numai 23 de ani

🕯️2017: Mircea Drăgan 🇷🇴🎥

🕯️2020: Sean Connery 🇬🇧🎬 laureat Oscar, recunoscut pentru întruchiparea lui James Bond, „007”. În 1989 a fost proclamat „cel mai atrăgător bărbat în viață” de către revista „People”, iar în 1999, la 69 de ani, a fost ales în cadrul unui sondaj de opinie „Cel mai sexy bărbat al secolului”. A trăit 90 de ani

🕯️2025: Tchéky Karyo 🇫🇷🇹🇷🎬 The Bear (1988), La Femme Nikita (1990), GoldenEye (1995), Bad Boys (1995), The Patriot (2000), Kiss of the Dragon (2001), Taking Lives (2004), The Missing (2014 – 2016), Baptiste (2019 – 2021)

Evenimente📋

📋🌊 Ziua Internațională a Mării Negre La această dată a fost semnat în 1996, la Istanbul, Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră, de către cele şase ţări riverane Mării Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia şi Ucraina. Un document care conţine cel mai complet set de strategii şi măsuri pentru salvarea şi reabilitarea Mării Negre

📋🎃 Halloween Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows’ Eve (în engleza veche, Hallows era cuvântul pentru „sfinți”, iar Eve este „ajunul”), numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental – catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie

Calendar 🗒️

🗒️1517: Profesorul Martin Luther lipește pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze, care invitau la o dispută academică pe tema indulgențelor. Data este considerată drept început al Reformei, sărbătorită de protestanți ca Ziua Reformei

🗒️1756: Giacomo Casanova reușește să fugă din Palatul Dogilor din Veneția unde a fost închis pentru afront la adresa religiei și a decenței comune

🗒️1864: Nevada a devenit cel de al 36-lea stat al SUA

🗒️1869: La Gara Filaret, are loc inaugurarea cu mare fast a liniei ferate București-Giurgiu, în prezența prim-ministrului. Din Gara Filaret au plecat două garnituri; prima, denumită „Trenul de onoare Michaiu Bravu”, condusă de sir John Trevor Barklay, și a doua, „Trenul Dunărea”, condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic de locomotivă român

🗒️1892: Arthur Conan Doyle publică volumul de povestiri Aventurile lui Sherlock Holmes

🗒️1920: Legea privind înființarea școlilor românești de studii superioare la Paris și Roma

🗒️1956: Contraamiralul american G.J.Dufek a devenit primul om care a reușit să aterizeze cu un avion la Polul Sud

🗒️1968: Președintele american Lyndon B. Johnson ordonă încetarea bombardamentelor în nordul Vietnamului

🗒️1984: Indira Gandhi, prim-ministru a Indiei, este asasinată de doi membri din garda sa de corp

🗒️1998: Începe criza dezarmării din Irak: Irak anunță că nu mai cooperează cu inspectorii ONU

🗒️1999: Un Boeing 767 Egypt Air se prăbușește la aproximativ 100 km după decolare din New York, din cauza unei erori de pilotaj. Toți cei 217 de oameni de la bord sunt uciși

🗒️2015: Zborul Metrojet 9268 se prăbușește în centrul Peninsulei Sinai după plecarea de pe Aeroportul International Sharm el-Sheih din Egipt către St. Petersburg, Rusia. Toate cele 224 de persoane aflate la bord au murit. Prăbușirea avionului a fost provocată de o explozie (un atentat) care a avut loc la bordul aparatului de zbor

🗒️2020: Deschiderea aeroportului Berlin-Brandenburg după aproape 10 ani de întârzieri din cauza corupției și a problemelor de construcție a proiectelor