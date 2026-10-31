Numărul românilor vaccinați antigripal până la finalul lunii octombrie este cu 29% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate de INSP. Scăderea vine pe fondul penuriei de aprovizionare cu vaccinuri din farmacii. Numărul persoanelor vaccinate este mai mic cu 29% față de aceeași perioadă a lui 2025. Totuși, autoritățile anunță livrarea a peste 600.000 de doze până la sfârșitul lunii.

Pe de altă parte, sezonul infecțiilor respiratorii a început cu mai puține cazuri decât în anii precedenți. Astfel, până la 25 octombrie, în Registrul Electronic Național de Vaccinări erau înregistrate 507.513 de vaccinări antigripale. Dintre care 499.542 la persoane din categoriile care beneficiază de compensare.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (714.886 de persoane vaccinate antigripal până la 26 octombrie 2025), numărul persoanelor vaccinate este mai mic cu 29%.

Peste 6000.000 de doze de vaccin vor fi distribuite

La începutul sezonului gripal, multe persoane au semnalat absența vaccinului din farmacii, potrivit ziare.com. În 17 octombrie, Ministerul Sănătății a anunțat că, începând din acea săptămână, vor fi distribuite în România noi cantități de vaccin antigripal injectabil, după reducerea stocurilor disponibile în farmacii.

De notat că în România sunt autorizate și disponibile pe piață 4 vaccinuri pentru prevenirea gripei sezoniere. Astfel, până la sfârșitul lunii octombrie urmează să fie livrate peste 600.000 de doze. Acestea vin în continuarea campaniei de vaccinare din sezonul 2026-2027.

În România, vaccinul gripal este compensat integral pentru categoriile eligibile cu risc crescut. Persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință.

Numărul infecțiilor respiratorii a scăzut

Sezonul infecțiilor respiratorii a debutat cu o incidență mai mică a cazurilor față de media ultimilor ani. Concret, numărul de cazuri de gripă este mai redus decât în sezonul precedent, până la aceeași dată.

Potrivit datelor INSP, în săptămâna 19-25 octombrie 2026 au fost raportate 78.876 de cazuri de infecții respiratorii acute (gripă clinică, IACRS și pneumonii). În scădere cu 3,5% față de săptămâna precedentă (81.729) și cu 2,7% mai mic față de numărul de cazuri din aceeași săptămână din 2025.

Reamintim că la jumătatea lunii octombrie a fost confirmat primul deces provocat de virusul gripal din acest sezon.