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De 10 luni, Consiliul pentru Combaterea Discriminării funcționează în regim de avarie. Fost membru CNCD: „Instituția este exact în situația Pisicii lui Schrödinger, și vie și moartă în același timp”

Cristian Lisandru
De 10 luni, Consiliul pentru Combaterea Discriminării funcționează în regim de avarie. Fost membru CNCD: „Instituția este exact în situația Pisicii lui Schrödinger, și vie și moartă în același timp”
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Situație uluitoare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). În data de 31 decembrie 2025 au expirat mandatele a 6 membri ai Colegiului Director. Ulterior, Parlamentul României a declanșat procedura de numire a noilor membri. Totuși, potrivit informațiilor obținute de Gândul, în Colegiul Director al CNDC sunt – după 10 luni – doar 5 membri. Procedura de numire a noilor membri nu s-a concretizat încă, pe fondul crizei politice prelungite. În consecință, CNCD funcționează tot în regim de avarie.

Potrivit legii, Colegiul Director al CNCD este alcătuit din 11 membri, iar deciziile se luau cu majoritate de voturi, respectiv cu 6 membri din cei 11.

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  • Cum funcționează CNCD, în astfel de condiții, cu doar 5 membri?
  • Cum se iau hotărârile în Colegiul Director?

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – fost membru CNCD – a explicat întreaga situație paradoxală, dar a tras și un semnal de alarmă.

„O instituție care este funcțională și nefuncțională simultan”

Cristian Jura a făcut o referire la un experiment mental celebru, propus de fizicianul austriac Erwin Schrödinger în 1935. Experimentul este cunoscut sub numele de Pisica lui Schrödinger.

În acest moment, CNCD este exact în situația Pisicii lui Schrödinger, și vie și moartă în același timp. O instituție care este funcțională și nefuncțională simultan.

  • CNCD există ca instituție publică de egalitate de șanse. Dar nu poate soluționa petițiile care îi sunt adresate, pentru că nu există un număr suficient de membri ai Colegiului Director care să voteze.
  • În conformitate cu OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Colegiul Director este alcătuit din 11 membri. Deciziile se luau cu majoritatea, adică cu 6 membri din cei 11.

În acest moment mai există doar 5 membri în exercitarea mandatului, așadar nu ar putea fi luată nicio hotărâre”, a explicat Cristian Jura.

Sursa – CNCD

S-a găsit o soluție de „avarie” la CNCD

Cu toate acestea, potrivit lui Cristia Jura, la CNCD a fost descoperită o soluție de rezervă, pentru ca activitatea să funcționeze. Se pot adopta hotărâri, în Colegiul Director, chiar dacă sunt doar 5 membri.

„Cu toate acestea, procedura de soluționare a petițiilor a fost modificată prin două ordine ale președintelui CNCD. Este vorba despre Ordinul Președintelui CNCD nr. 43/06.04.2026 și Ordinul Președintelui CNCD nr. 46/20.04.2026.

Prin aceste modificări se coboară pragul necesar soluționării unei petiții sub cele  6 voturi prevăzute de OG 137/2000.

În regulamentul modificat se folosește sintagma «Consiliul soluționează petițiile și autosesizările prin hotărâri ale Colegiului director în cadrul ședințelor de deliberări, cu votul majorității absolute a membrilor aflați în exercitarea mandatului».

Așa cum arătam mai sus, în exercitarea mandatului mai sunt – în acest moment – 5 membri. Majoritatea absolută este de 3 membri care votează”, dezvăluie Cristian Jura, fost membru CNCD.

Cristian Jura, fost membru CNCD

Cristian Jura: „Urmează o perioadă extrem de dificilă / Peste 2.000 de dosare nesoluționate

După ce a fost găsită această soluție de „avarie”, au fost adoptate deja 11 hotărâri CNCD, deși au rămas doar 5 membri în Colegiul Director.

Cristian Jura avertizează că – și după numirea celor 6 membri ai Colegiului Director – va urma o perioadă extrem de dificilă la CNCD. Sunt peste 2.000 de dosare nesoluționate, începând cu anul 2023, la care se adaugă și cele constituite în anul 2026.

În acest moment sunt afișate pe site-ul CNCD, la rubrica «Hotărâri», un număr de 11 hotărâri adoptate cu votul a 3 membri. Ultima hotărâre are numărul 30/20.04.2026.

După ce vor fi numiți cei 6 noi membri în Colegiul Director, urmează o perioadă extrem de dificilă. De ce? Pentru că există numeroase dosare nesoluționate, începând cu anul 2023.

Numărul de dosare nesoluționate – în anul în care au fost constituite la CNCD – a crescut de la 534 în 2023 la 779 în 2024 şi la 1.002 în 2025, peste 2.000 de dosare nesoluționate. La care se mai adaugă, firește, dosarele depuse în 2026.

Riscul adoptării unor hotărâri cu mai puțin de 6 voturi ale membrilor Colegiului Director al CNCD – adică majoritatea de 6 din 11 membri, conform OG 137/2000 – se subscrie adagiului latin quod nullum est, nullum producit effectum care înseamnă «ceea ce este nul nu produce niciun efect».”, a mai declarat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

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