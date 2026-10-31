Război în Ucraina, ziua 1.710. Kievul primește rachete Patriot, din SUA, în valoare de 2,1 miliarde dolari

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 31 octombrie 2026, în a 1710-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat aprobarea vânzării a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari.

Ucraina va plăti pentru aceste rachete interceptoare cu bani din partea Canadei, Germaniei și a Norvegiei, fonduri primite prin intermediul programului JUMPSTART, precum și fonduri naționale finanțate prin împrumutul Uniunii Europene pentru sprijinirea Ucrainei, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Lockheed Martin este contractorul principal pentru această vânzare.

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Rafinăriile rusești, din nou sub tirul armatei lui Zelenski

Potrivit autorităților de la Moscova, armata ucraineană și-a reluat atacurile asupra rafinăriilor rusești.

„Am avut o pauză pentru o vreme. Dar, atacurile au fost reluate, iar facilitățile noastre funcționează cu măsuri de protecție”, transmite agenția de știri rusă RIA Novosti, citând declarația de vineri a viceprim-ministrului Aleksandr Novak. Conform sursei citate, au fost atacate trei rafinării și un complex chimic de gaze, iar o facilitate a fost „ușor avariată”.

Vicepremierul Novak nu a oferit detalii suplimentare despre ținte sau despre armele folosite.

Vineri, canalele ucrainene de Telegram au difuzat imagini cu incendii la o fabrică aparținând rafinăriei Novokuibîșevsk, din regiunea Samara. Firma ucraineană pro-guvernamentală Fire Point a publicat o hartă sugerând că atacul a fost realizat folosind drone FP-1. Potrivit mass-media ruse, doi bărbați și-au pierdut viața în timpul operațiunilor de curățare și stingere a incendiilor care au izbucnit.

Ucraina a atacat de mai multe ori fabrici și uzine situate în profunzimea teritoriului Rusiei. Washingtonul a cerut de nenumărate ori Kievului să se abțină de la atacarea rafinăriilor de petrol pentru ca prețurile globale la combustibil să nu crească și mai mult de atât. În ultimele 10 zile, Ucraina și-a suspendat atacurile asupra rafinăriilor, dar ultimele evenimente au schimbat strategia.