Alegerile „midterms” din SUA. Record: aproape 48 de milioane de americani au votat anticipat

Un număr record de 47,9 milioane de americani și-au exprimat, deja, votul în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA (mid-terms), informează AFP. Potrivit sursei citate, se observă o creștere semnificativă a prezenței la urne în mai multe state-cheie.

Printre cei care au votat anticipat, numărul alegătorilor democrați este mai mare decât cel al republicanilor.

Mai mulți ca-n 2022

Election Lab, din cadrul Universității Florida, a înregistrat, până vineri la prânz, 30 octombrie, 47.922.669 de voturi exprimate anticipat la nivel național. A fost depășit recordul anterior pentru alegerile de la jumătatea mandatului, de 45,9 milioane de voturi stabilit înaintea scrutinului din 2022. Acum 4 ani, 226 de milioane de persoane erau înregistrate pentru a vota în Statele Unite.

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Alegerile vor avea loc marți, însă votul anticipat este deja în desfășurare.

Creșterea observată anul acesta este deosebit de pronunțată în statele în care cursele pentru Senat sunt extrem de disputate.

În Texas, unde candidatul democrat pentru Senat, James Talarico, speră să pună capăt la trei decenii de dominație republicană, peste șase milioane de persoane își exprimaseră, deja, votul anticipat miercuri, conform cifrelor oficiale. Prezența la urne în persoană era cu aproximativ 50% mai mare decât cea înregistrată în aceeași etapă a procesului electoral din 2022.

De asemenea, participarea a crescut în Carolina de Nord și Carolina de Sud. În Kansas, unde senatorul republican Roger Marshall are parte de o cursă electorală dificilă, numărul voturilor anticipate exprimate era cu aproximativ două treimi mai mare decât în 2022.

Democrații s-au mobilizat mai bine

În statele care monitorizează apartenența politică a alegătorilor, democrații reprezintă o pondere semnificativ mai mare în rândul celor care au votat anticipat comparativ cu republicanii – aproximativ 44%, față de 31% în cazul republicanilor, și 25% în cazul alegătorilor fără afiliere politică sau al celor înregistrați la partide mai mici, conform Election Lab.

Totodată, organizația a semnalat o creștere a participării în rândul alegătorilor de culoare și al celor hispanici în statele care publică date privind originea etnică a electoratului.

Cu toate acestea, experții avertizează ca aceste cifre să nu fie interpretate drept un indicator al rezultatului final al alegerilor. Afilierea politică a unui alegător nu dezvăluie pentru ce candidat a votat acesta, iar zeci de milioane de alți americani urmează să se prezinte la urne marți.

La ultimele alegeri, republicanii au avut tendința de a vota într-un număr mai mare chiar în ziua alegerilor, o tendință care ar putea diminua – sau chiar inversa – avansul democraților. În același timp, o participare mai ridicată la votul anticipat nu înseamnă neapărat o creștere a participării totale a alegătorilor.