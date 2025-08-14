Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire”

În această săptămână, lansarea Misiunii Sentinel-5A va fi un pas mare înainte pentru îmbunătățirea capacității Europei de monitorizare a compoziției atmosferice la nivel global .

Conștientizarea schimbărilor climatice a făcut ca în ultimii ani să fie dezvoltate o mulțime de aplicații care prelucrează informații preluate de la sateliți plasați pe orbitele din jurul Pământului. Programul Copernicus contribuie esențial la monitorizarea schimbărilor climatice globale. Anul 2014 a reprezentat un moment crucial prin lansarea primului satelit Sentinel-1A, fundația unui proiect științific care, vreme de un deceniu, a furnizat date vitale acestei monitorizări.

Prin rețeaua de sateliți proprii, familia Sentinel, la care se mai adaugă informațiile de la terțe părți și care provin de la senzori la sol, aer si mare, Copernicus este un instrument eficient pentru monitorizarea modificărilor climatice, inclusiv variațiile temperaturii, calitatea aerului, poluare și în multe alte domenii, notează Cristian Omat pentru Infoclima.

Un furnizor de date de la sol pentru programul european Copernicus este Institutul Astronomic al Academiei Române care de-a lungul anilor a fost implicat activ în diverse activități, cum ar fi programe de observare terestră (EO), contribuind cu date și informații provenite de la senzorii proprii montați în diferite locuri din România.

Programul Copernicus oferă servicii specializate, precum serviciul Climate Change Service (C3S) și cel de monitorizare a mediului marin Copernicus Marine Service (CMEMS), pe baza cărora se pot întocmi evaluări, statistici și predicții asupra tendințelor climatice.

Aceste date au o importanță evidentă pentru fundamentarea proceselor decizionale la nivel internațional, sprijinind politici climatice și adaptarea la efectele încălzirii globale.

Datele sunt accesibile gratuit, încurajând astfel un spectru cât mai larg de utilizatori să ia măsuri informate în fața provocărilor climatice.

O constelație de sateliți aflată în formare