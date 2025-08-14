Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire”

Conștientizarea schimbărilor climatice a făcut ca în ultimii ani să fie dezvoltate o mulțime de aplicații care prelucrează informații preluate de la sateliți plasați pe orbitele din jurul Pământului. Programul Copernicus contribuie esențial la monitorizarea schimbărilor climatice globale. Anul 2014 a reprezentat un moment crucial prin lansarea primului satelit Sentinel-1A, fundația unui proiect științific care, vreme de un deceniu, a furnizat date vitale acestei monitorizări.
În această săptămână, lansarea Misiunii Sentinel-5A va fi un pas mare înainte pentru îmbunătățirea capacității Europei de monitorizare a compoziției atmosferice la nivel global.
Prin rețeaua de sateliți proprii, familia Sentinel, la care se mai adaugă informațiile de la terțe părți și care provin de la senzori la sol, aer si mare, Copernicus este un instrument eficient pentru monitorizarea modificărilor climatice, inclusiv variațiile temperaturii, calitatea aerului, poluare și în multe alte domenii, notează Cristian Omat pentru Infoclima.
Un furnizor de date de la sol pentru programul european Copernicus este Institutul Astronomic al Academiei Române care de-a lungul anilor a fost implicat activ în diverse activități, cum ar fi programe de observare terestră (EO), contribuind cu date și informații provenite de la senzorii proprii montați în diferite locuri din România.
Programul Copernicus oferă servicii specializate, precum serviciul Climate Change Service (C3S) și cel de monitorizare a mediului marin Copernicus Marine Service (CMEMS), pe baza cărora se pot întocmi evaluări, statistici și predicții asupra tendințelor climatice.
Aceste date au o importanță evidentă pentru fundamentarea proceselor decizionale la nivel internațional, sprijinind politici climatice și adaptarea la efectele încălzirii globale.
Datele sunt accesibile gratuit, încurajând astfel un spectru cât mai larg de utilizatori să ia măsuri informate în fața provocărilor climatice.
Lansarea primului satelit Sentinel-1A, în data de 3 aprilie 2014, a marcat momentul demarării construirii unei constelații de sateliți, momentan aflată în etapa de formare până la finele acestui deceniu.
Datele preluate de la acest satelit aflat încă în exploatare, asta deși durata de viață era estimată inițial la circa sapte ani, sunt utilizate gratuit și accesibile publicului larg, fiind integrate într-o gama extinsă de aplicații de monitorizare a atmosferei, oceanelor, ghețarilor, solului și a mediului înconjurător.
Acești sateliți se bazează pe tehnologii de ultima generatie, cum ar fi radar si instrumente de imagistica multispectrala pentru monitorizarea scoarței terestre, evolutia oceanelor și fluctuații ale atmosferei:
Parte a programului Copernicus, varianta actualizată denumită Sentinel-5A va fi plasată în următoarele zile pe o orbită polară, ceea ce reprezintă o revoluție la fiecare aproximativ 100 minute, pentru un maxim de acoperire zilnică la nivelul suprafeței terestre.
Față de Sentinel-4A care oferă informații de pe o orbita geostationara deasupra Europei și a nordului Africii, Sentinel-5A va oferi o perspectiva globală prin utilizarea unei orbite polare și va suplimenta serviciile programului Copernicus de monitorizare a atmosferei, cum ar fi Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Lansarea este prevăzută pentru data de 12 august 2025, la ora locala 21:37 (00:37 UTC), de la Kourou (Guyana Franceza) și va fi transmisă live pe canalul de YouTube al ESA.
Pe lângă misiunile enumerate mai sus, șase alte misiuni Sentinel sunt în dezvoltare pentru a acoperi noile nevoi și a îmbunătăți capacitățile Copernicus în domenii precum agricultura, schimbările climatice sau monitorizarea poluării.
Sateliții artificiali plasați pe orbitele din jurul Pământului în ultimele circa sapte decenii ne permit să vedem și să înțelegem planeta în detaliu, inclusiv în zone inaccesibile, indiferent că este zi sau noapte, oferind informații critice pentru decizii strategice, de la protejarea mediului până la securitate națională și comunicare globală.
Prin urmare, tehnologia satelitară devine un pilon indispensabil pentru omenire în epoca modernă.
Programul european Copernicus a fost conceput tocmai în acest scop, oferind date vitale pentru combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului.
Misiunea poartă acest nume în onoarea lui Nicolaus Copernicus, una dintre figurile emblematice ale astronomiei care a intrat în istorie prin teoria heliocentrică, un moment de cotitură al cercetării științifice într-o epocă dominată de supoziții care s-au dovedit ulterior eronate.
Programul este gestionat de Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenția Spațială Europeană (ESA), precum și alte organizații europene. Misiunea se bazează pe informații primite de la sateliții propri, familia Sentinel, dar și de la alți sateliți publici sau comerciali ori date colectate de la stații terestre, aeriene și marine, pentru a oferi o imagistică cât mai completă.
Aceste date sunt procesate și analizate pentru a genera hărți, statistici și predicții, pe baza lor putând fi luate anumite decizii de către factorii de decizie politică, autorități publice și alte organizații internaționale.
