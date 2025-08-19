Prima pagină » Gândul Green » Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună

Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună

19 aug. 2025, 22:43, Gândul Green
Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună

După 18 ani de minerit, Roșia Montana își caută viitorul. Președintele Nicușor Dan spune că aurul de acolo nu poate fi exploatat cu tehnologia actuală.

Cu o vechime de 2.000 de ani, Roșia Montana ar putea deveni o destinație turistică.

Comuna care și-a pierdut identitatea odată cu încheierea mineritului este locuită de oameni primitori.

Problema e că locuințele au nevoie de renovare.

Studenții din domeniul arhitecturii lucrează la restaurarea caselor din comună, prin programul „Adoptă o Casă la Roșia Montana”.

Până acum, au fost restaurate mai multe case de către studenți voluntari care muncesc de zori.

Mizânnd pe turism, Roșia Montana s-ar alătura și celorlalte localități turistice din Valea Arieșului.

„Dacă vorbim de aur și de tehnologia de azi, e exclus mineritul. Pentru nivelul de resurse pe care îl avem aici și tehnologia de azi, nu se poate face minerit decât distrugând tot”, a declarat Nicușor Dan, președintele României, pentru TVR.

Roșia Montana este inclusă în Patrimoniul UNESCO.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: TVR

