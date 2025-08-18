Nicușor Dan, în CONCEDIU la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!”

Roșia Montană, localitate aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost luni gazda unei vizite surpriză: președintele Nicușor Dan a revenit în această comunitate împreună cu familia.



Șeful statului a fost în perioada când era activist civic un susținător al patrimoniului Roșiei Montane, astfel că luni s-a întâlnit cu susținătorii programului de salvare a patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale -„Adoptă o Casă la Roșia Montană”.

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană”, se arată în postarea de pe reţeaua de socializare.

Ca și în zilele precedente, Nicușor Dan și-a purtat fiul în spate, fiind însoțit și de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Foto: Facebook / Adoptă o Casă la Roşia Montană

