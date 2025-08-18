Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, în CONCEDIU la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!”

Nicușor Dan, în CONCEDIU la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!”

Olga Borșcevschi
18 aug. 2025, 16:46, Știri politice
Nicușor Dan, în CONCEDIU la Roșia Montană. „VIZITĂ surpriză azi, în pauza de prânz!”
Galerie Foto 5

Roșia Montană, localitate aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost luni gazda unei vizite surpriză: președintele Nicușor Dan a revenit în această comunitate împreună cu familia.

Șeful statului a fost în perioada când era activist civic un susținător al patrimoniului Roșiei Montane, astfel că luni s-a întâlnit cu susținătorii programului de salvare a patrimoniului cultural şi a comunităţii tradiţionale -„Adoptă o Casă la Roșia Montană”.

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană”, se arată în postarea de pe reţeaua de socializare.

Ca și în zilele precedente, Nicușor Dan și-a purtat fiul în spate, fiind însoțit și de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Foto: Facebook / Adoptă o Casă la Roşia Montană 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Nicușor Dan invită românii să își petreacă VACANȚELE mai des în țară: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat sunt din România”

Citește și

EXTERNE Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European
18:23
Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European
EXTERNE Confruntat cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, fiul prințesei Mette-Marit a Norvegiei riscă ZECE ani de închisoare
17:27
Confruntat cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, fiul prințesei Mette-Marit a Norvegiei riscă ZECE ani de închisoare
UPDATE Ședința de coaliție de luni seara nu mai are loc
16:26
Ședința de coaliție de luni seara nu mai are loc
VIDEO Ion Cristoiu explică planul secret gândit de Nicușor Dan: „Pregătește terenul pentru un partid conservator”
16:04
Ion Cristoiu explică planul secret gândit de Nicușor Dan: „Pregătește terenul pentru un partid conservator”
POLITICĂ Ministrul Economiei îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Întârzierea ședințelor de COALIȚIE reflectă priorități politice, nu ale cetățenilor
16:04
Ministrul Economiei îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Întârzierea ședințelor de COALIȚIE reflectă priorități politice, nu ale cetățenilor
EXTERNE Budapesta acuză Kievul: Un atac asupra unei stații de transformare ar fi dus la întreruperea fluxului de PETROL din Rusia spre Ungaria și Slovacia
16:02
Budapesta acuză Kievul: Un atac asupra unei stații de transformare ar fi dus la întreruperea fluxului de PETROL din Rusia spre Ungaria și Slovacia
Mediafax
Președintele Nicușor Dan, în vizită la Roșia Montană
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
Scandal în showbiz. Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu, în lacrimi și furie
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Cercetătorii sunt derutați de un „mineral extraterestru” care se comportă într-un mod ciudat atunci când este încălzit
VIDEO Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”
18:21
Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă”
HOROSCOP Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
18:12
Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor
EXTERNE TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
18:03
TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile”
EXTERNE Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical
17:59
Marea Britanie va primi zeci de copii din Gaza pentru tratament medical
DESTINAȚII Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
17:58
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
ACTUALITATE Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători
17:56
Incident grav pe o stradă din București. Un COPAC s-a prăbușit peste trecători