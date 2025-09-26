Avertismentul lui Neti Sandu: Aceste două zodii vor avea mari probleme de sănătate în octombrie 2025

Neti Sandu vine cu un avertisment pentru două zodii în luna octombrie. Acestea vor avea probleme mari de sănătate în această lună.

Zodia Balanță

Pentru Balanță, odată depășită această eclipsă de Soare, ar trebui să pornească cu pânzele sus și să se bucure de faptul că Marte a plecat din zodia Balanței, se mută, chiar din prima zi, în Scorpion și Balanța trebuie să facă rost de bani.

Pentru această zodie sunt anunțate probleme de sănătate cărora ar trebui să le acorde atenție, pentru că sunt deja două planete aici în zodia lor, Soare și Mercur, și a fost și eclipsa pe zona lor și atunci Venus, patroana lor, e într-o casă anterioară care înseamnă probleme de sănătate. Deci trebuie să aibă grijă. Asta e ideea de bază.

Zodia Scorpion

Deci Marte e patronul Scorpionului, patronul diurn, și atunci e o energie pe care ei o pot folosi să rezolve lucruri pe care n-au putut până acum să le rezolve. Și ar trebui să se gândească la lucruri foarte importante de acțiune. Adică poate vor să se mute, poate vor să plece undeva, poate vor să studieze pe undeva prin țară, prin lume, după aceea poate vor să repare mașina sau să cumpere o mașină. Marte e și un mijloc de transport.

Dar poate să fie și un studiu tehnic, poate să fie o practică, adică sunt la școală și asta e perioada de practică și se descurcă foarte bine. Dar în primul rând e o energie suplimentară care vine o dată la 2 ani aici, în Scorpion, că e important că e la ei acasă.

După aceea, Marte, o să intre într-o conexiune cu Uranus, care se întoarce în zodia Taur. Asta se întâmplă în noiembrie, va să zică Marte are multe de făcut aici.

Dar Marte, totodată, mai aduce și câte un deranj pe acolo. E cam vocal, ca să zic așa, dă o energie suplimentară spre impulsivitate, dacă prinde o zi cu coadraturi și cu alte tensiuni pe cer și asta înseamnă că ei trebuie să fie atenți să nu strice o relație, să aibă grijă și de mașină, s-o ducă la reparat, să nu se întâmple ceva cu mașina, să rezolve cu actele, ca să nu primească amendă.

Marte înseamnă foarte multe lucruri atunci când e atacat din mai multe părți. Dar partea bună este că Marte este în trigon cu Jupiter, marele benefic, care este în Rac și de acolo își ia energia aceea de întreținere, pentru că Racul e un semn de apă și Scorpionul la fel. Și se înțeleg foarte bine. Și avem și în Pești un Saturn, dar din păcate retrograde, Neptun retrograd și el și ar fi un trigon, dar mai ciufulit, ca să zic așa. Dar e bine, trebuie să se descurce că Scorpionul știe el să se strecoare foarte bine.