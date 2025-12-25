Horoscop 26 decembrie 2025. Capricornii nu-și ascund emoțiile

Feedback-ul pozitiv pe care îl primești de la cei din jur te-ar putea inspira să iei unele decizii care îți vor schimba viața. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 26 decembrie 2025.

Berbec

Puterea caracterului va fi partenerul tău astăzi. Se pare că ai o aură a cărei intensitate îi sperie pe unii și îi atrage pe alții. Forța caracterului tău ar putea fi cauza unor sentimente și emoții minunate pentru cei apropiați ție. Nu încerca să-ți ascunzi emoțiile. Ele sunt sursa creativității tale.

Taur

Ce zi extraordinară pentru tine! Energia dinamică din aer te va ajuta să-ți stabilești noi obiective personale. Feedback-ul pozitiv pe care îl primești de la cei din jur te-ar putea inspira să iei unele decizii care îți vor schimba viața, în beneficiul tău și al familiei tale. Nu ezita să împărtășești cu ei atitudinea pozitivă a acestei zile.

Gemeni

Poți începe ziua fără planurile obișnuite. Fii liber să descoperi cum se desfășoară ziua ta. Poate că ți se pare că este împotriva naturii tale, dar este bine să te bucuri din când în când de natura arbitrară a vieții. Altfel, riști să pierzi unele dintre cele mai frumoase lucruri pe care viața le are de oferit!

Rac

Ai făcut exerciții peste nivelul tău de fitness. Te simți foarte obosit și fără chef. Ia-o mai ușor astăzi, chiar dacă nu vrei să o faci. Poți face în continuare exerciții fizice, dar concentrează-te pe yoga și tai chi mai degrabă decât pe programe mai intense, cum ar fi aerobicul. Ideea de „fără durere, nu câștigi” este o eroare.

Leu

Un obiectiv pe care ai fost recent pe punctul de a-l atinge s-ar putea lovi brusc de piedici neașteptate. Oricât de majore sau minore ar fi acestea, va fi descurajant. Singurul lucru pe care îl poți face este să aduni piesele și să mergi mai departe. Obiectivul nu este mort în apă. Există doar câteva sarcini suplimentare care trebuie îndeplinite înainte de a-l atinge. Fă ceea ce trebuie să faci și rezistă.

Fecioară

Azi ai putea face cunoștință cu o persoană nouă. El sau ea ar putea fi cineva care va juca un rol foarte important în viața ta la un moment dat. Vei simți o conexiune instantanee și vei descoperi că împărtășiți o pasiune pentru același tip de lucruri. Această persoană s-ar putea dovedi a fi un prieten foarte bun, iar romantismul este, de asemenea, foarte probabil. Ia-o încet și vezi ce se întâmplă.

Balanță

Există un secret pe care ești obsedată să îl dezvălui. S-ar putea să se întâmple ceva ciudat în cartierul tău sau ar putea fi vorba de un puzzle intelectual. Orice ar fi, ești hotărâtă să descoperi adevărul. Este posibil să faci lucruri pe care nu le-ai face în mod normal. Nu fii prea insistent cu întrebările. Limitează-ți cercetările la cărți, ziare și internet. Poți găsi câteva indicii fără să înstrăinezi pe cineva.

Scorpion

Diverse subiecte intelectuale sau umanitare despre care ai citit ți-au schimbat sistemul de valori, poate subtil. S-ar putea să nu observi acest lucru până când nu auzi pe cineva menționând convingeri precum cele pe care le aveai înainte. S-ar putea să fie inconfortabil să realizezi că au avut loc schimbări atât de profunde în tine, dar este doar o parte firească a creșterii personale. Totul se schimbă, așa că de ce nu și tu?

Săgetător

O despărțire temporară de partenerul de viață s-ar putea să te facă să fii într-o dispoziție foarte mohorâtă. Încercările de a lua legătura cu prietenul tău prin telefon s-ar putea dovedi zadarnice. Ai putea deveni din ce în ce mai frustrat și mai furios. Nu poți face prea multe în afară de a lăsa mesaje. Nu te lăsa cuprins de nesiguranță. Găsește altceva de făcut până când prietenul tău are ocazia să te sune. Mai bine mai târziu decât niciodată.

Capricorn

Așteaptă-te să fii frenetic dacă trebuie să te ocupi de ceva care este critic pentru timp astăzi. Oamenii și situațiile nu sunt în favoarea ta. Totul va părea o provocare. Prioritizează sarcinile și fă-le încet și cu precauție, pe rând. Dacă te forțezi prea tare, vei face greșeli și te vei epuiza. Lumea nu se va sfârși dacă nu îți termini toate sarcinile.

Vărsător

În general eviți politica în orice grup din care faci parte, dar astăzi s-ar putea să te lași prins în luptă pentru a susține un prieten. Acest lucru este împotriva voinței tale. Asigură-te și evaluează cu atenție situația înainte de a te implica prea mult. Prieten sau nu, nu vei dori să înstrăinezi pe nimeni din grup. Gândește-te la asta. Merită?

Pești

Schimbările pe care le faci acasă ar putea necesita planificarea ta în plus. Poate că aștepți un musafir al cărui avion a întârziat sau excursia la cumpărături durează mult mai mult pentru că nu găsești ceea ce cauți. Orice ar fi, nu intra în panică. Încearcă doar să rămâi rațional și gândește-te la alte opțiuni sau alternative.