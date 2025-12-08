Prima pagină » HOROSCOP » Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”

08 dec. 2025, 16:33, HOROSCOP
Neti Sandu a prezentat horoscopul pentru finalul anului 2025. Ea a evidențiat faptul că două zodii vor avea probleme de sănătate și a evidențiat principalele influențe astrologice și stările emoționale din ultima lună a acestui an.

Probleme pe final de an pentru Capricorn și Fecioară

Marte aflat acum în Săgetător acționează ca un semnal de atenție pentru sănătate, indicând zone care necesită monitorizare și grijă. Este important să nu ignore eventualele semne de avertizare, chiar dacă nu par urgente, pentru că de pe 15 decembrie Marte va intra în Capricorn și va rămâne aproape două luni. Atunci, dinamica se schimbă radical, iar acțiunile întreprinse acum pot influența semnificativ rezultatele viitoare.

Această perioadă oferă Capricornului puterea și energia necesare pentru a acționa decisiv. Poate fi momentul pentru un proiect financiar important, o afacere sau o colaborare pe care o aștepta de mult. Marte aduce curajul și instrumentele pentru a realiza schimbări concrete în favoarea sa, însă trebuie să fie prudent și atent la ce oportunități acceptă.

Pe finalul lunii, vor apărea clar semnale privind ce trebuie corectat sau pus în ordine. Acțiunile realizate acum, dacă sunt gestionate cu responsabilitate, pot avea rezultate vizibile la începutul anului viitor. Este o perioadă de afirmare și de inițiative curajoase, dar însoțită de atenție sporită la detalii și la semnalele corpului și ale situațiilor financiare.

Pentru Fecioară, perioada aceasta este marcată de Mercur retrograd în Scorpion — chiar patronul zodiei lor. Asta înseamnă că atenția trebuie concentrată asupra actelor, documentelor, proiectelor de final de an, situațiilor legate de școală, studii, examene sau chestiuni care țin de copii. Tot ceea ce era clar până acum poate suferi modificări bruște: acte care trebuie refăcute, clarificări cerute în ultimul moment, situații administrative care se complică aparent fără motiv.

Mercur retrograd influențează și deplasările. Fecioara poate face o rezervare pentru un weekend sau pentru perioada sărbătorilor și, din senin, să fie anunțată că nu mai este valabilă, că agenția schimbă condițiile sau că apar situații care obligă la amânare — de exemplu, sosirea unor rude din străinătate. Orice scenariu este posibil, pentru că zona drumurilor și a actelor este activată simultan.

Pe de altă parte, Marte traversează casa locuinței, ceea ce poate aduce cheltuieli pentru casă: reparații amânate, obiecte care trebuie schimbate urgent, cumpărături făcute pe repede înainte (chiar online). Fecioara ar putea simți nevoia să aranjeze casa înainte de sărbători, fie pentru musafiri, fie pur și simplu pentru propria liniște.

Totuși, există și un risc de supra-efort. Energia consumată între obligații, casă și sarcini suplimentare poate afecta sănătatea, iar corpul poate cere o pauză. E important ca Fecioara să-și dozeze resursele.

În zona relațiilor, Saturn retrograd în casa parteneriatelor face cuadratură cu Marte, ceea ce poate genera tensiuni atât cu partenerul de viață, cât și cu șefii. Comunicarea trebuie să fie atentă, bine cântărită, diplomată. Orice rugăminte sau discuție mai delicată trebuie pregătită cu grijă, pentru a evita reacții în lanț.

Per total, Fecioara intră într-o perioadă în care ordine, revizuire și tactul devin esențiale.

