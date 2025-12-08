Prima pagină » Social » Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova – Pitești, dat în circulație în vară

Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova – Pitești, dat în circulație în vară

Elena Ailuţoaei
08 dec. 2025, 16:55, Social

Pe drumul expres Craiova-Pitești au avut loc alunecări de teren, după valul de ploi. Pământul a luat-o la vale în mai multe sectoare de drum. Reprezentanții CNAIR spun că au anunțat constructorul care trebuie să rezolve problema.

Drumul Expres Craiova a fost dat integral circulatiei în vara acestui an. Iar acum, tronsonul 4 din Drumul Expres Craiova Pitești are deja probleme. Sunt alunecări de teren de pe malurile dintre Slatina și Pitești.

Pe acest pod al drumului expres Craiova-Pitesti, situat în zona Spineni, trec zilnic mii de masini.

Drumarii spun că situația nu pune în pericol siguranța rutieră în acest moment, iar pe porțiunile cu probleme va acționa constructorul.

„Am anunțat constructorul și va remedia aceste probleme pentru că drumul este în garanție”, a declarat Cristian Tudor – purtător de cuvânt DRDP Craiova.

Drumul expres Craiova Pitesti are o lungime de 127 de kilometri. Lucrările au fost finanțate din fonduri europene, iar drumul are o garanție de 10 ani, fiind pus integral în circulație din iulie 2025.

