Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați

Un centru de bătrâni din Mogoșoaia, județul Ilfov, a rămas fără autorizație de funcționare, după descoperirea unor nereguli care ar fi pus în pericol sănătatea beneficiarilor. 54 de vârstinici au fost relocați, informează Mediafax.

Potrivit comunicatului emis de Prefectura Ilfov, centrul a fost verificat de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai DSP Ilfov, AJPIS Ilfov, Poliției Naționale, Poliției Locale și ai Primăriei Mogoșoaia.

În saloane au fost găsite ploșnițe , lenjerii de pat lăsate pe scările de acces către spălătorie și mobilier deteriorat, iar cabinetul medical nu era prevăzut cu sursă de apă curentă.

Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a rămas fără autorizație de funcționare

De alfel, au fost identifcate persoane neautorizate cazate în spațiul destinat izolării, în zona bucătăriei au fost găsite obiecte sanitare defecte, iar frigiderele nu erau curățate.

„În urma verificărilor, s-a constatat că sănătatea beneficiarilor era pusă în pericol din cauza condițiilor identificate. La solicitarea echipei de control, au intervenit echipaje medicale SABIF și SMURD, trei dintre persoanele vulnerabile fiind transportate la Spitalul Județean Ilfov”, se arată în comunicat.

În centru se aflau 54 de persoane vârstnice în momentul efectuării controlului.

Până la remedierea tuturor deficiențelor, DSP Ilfov a decis suspendarea autorizației sanitare de funcționare, iar AJPIS Ilfov a dispus aplicarea planului de urgență pentru relocarea celor 54 de beneficiari. În plus, centrul a fost amendat cu 50.000 de lei.

Atoritățile au sesizat, în cadrul unui control efectuat ulterior, prezența în continuare a ploșnițelor în camerele de la etaj. „A fost prezentat un contract încheiat în vederea efectuării unei dezinsecții de către o firmă autorizată, acțiunea urmând a se efectua în prezența beneficiarilor centrului, fără ca prestatorul de servicii de dezinsecție să-și asume potențiale vătămări produse beneficiarilor”, se mai spune în documentul citat.

După ce situația a fost analizată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a dispus în 3 decembrie relocarea în regim de urgență a unui număr de 46 de beneficiari către Căminul de bătrâni din localitatea Vidra, fie către Spitalul Județean Ilfov, fie, după posibilitate, preluarea de către aparținători în cadrul familiei.

Relocarea a fost efectuată sub supravegherea medicală acordată de către SABIF și cu sprijinul logistic al SMURD. De asemenea, prin grija DGASPC Ilfov, beneficiarilor le-au fost puse la dispoziție haine noi pentru a limita o posibilă contaminare ulterioară cu ploșnițe a spațiilor unde urmau să fie relocați.

