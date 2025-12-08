Prima pagină » Actualitate » Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați

Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați

08 dec. 2025, 17:18, Actualitate
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați

Un centru de bătrâni din Mogoșoaia, județul Ilfov, a rămas fără autorizație de funcționare, după descoperirea unor nereguli care ar fi pus în pericol sănătatea beneficiarilor. 54 de vârstinici au fost relocați, informează Mediafax. 

Potrivit comunicatului emis de Prefectura Ilfov, centrul a fost verificat de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai DSP Ilfov, AJPIS Ilfov, Poliției Naționale, Poliției Locale și ai Primăriei Mogoșoaia.

În saloane au fost găsite ploșnițe , lenjerii de pat lăsate pe scările de acces către spălătorie și mobilier deteriorat, iar cabinetul medical nu era prevăzut cu sursă de apă curentă.

Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a rămas fără autorizație de funcționare

De alfel, au fost identifcate persoane neautorizate cazate în spațiul destinat izolării, în zona bucătăriei au fost găsite obiecte sanitare defecte, iar frigiderele nu erau curățate.

„În urma verificărilor, s-a constatat că sănătatea beneficiarilor era pusă în pericol din cauza condițiilor identificate. La solicitarea echipei de control, au intervenit echipaje medicale SABIF și SMURD, trei dintre persoanele vulnerabile fiind transportate la Spitalul Județean Ilfov”, se arată în comunicat.

În centru se aflau 54 de persoane vârstnice în momentul efectuării controlului.

Până la remedierea tuturor deficiențelor, DSP Ilfov a decis suspendarea autorizației sanitare de funcționare, iar AJPIS Ilfov a dispus aplicarea planului de urgență pentru relocarea celor 54 de beneficiari. În plus,  centrul a fost amendat cu 50.000 de lei.

Atoritățile au sesizat, în cadrul unui control efectuat ulterior, prezența în continuare a ploșnițelor în camerele de la etaj. „A fost prezentat un contract încheiat în vederea efectuării unei dezinsecții de către o firmă autorizată, acțiunea urmând a se efectua în prezența beneficiarilor centrului, fără ca prestatorul de servicii de dezinsecție să-și asume potențiale vătămări produse beneficiarilor, se mai spune în documentul citat.

După ce situația a fost analizată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a dispus în 3 decembrie relocarea în regim de urgență a unui număr de 46 de beneficiari către Căminul de bătrâni din localitatea Vidra, fie către Spitalul Județean Ilfov, fie, după posibilitate, preluarea de către aparținători în cadrul familiei.

Relocarea a fost efectuată sub supravegherea medicală acordată de către SABIF și cu sprijinul logistic al SMURD. De asemenea, prin grija DGASPC Ilfov, beneficiarilor le-au fost puse la dispoziție haine noi pentru a limita o posibilă contaminare ulterioară cu ploșnițe a spațiilor unde urmau să fie relocați.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Povestea unei femei din Moldova ajunsă BADANTĂ în Italia. Ce sacrificii face pentru a avea un loc de muncă

Ce se schimbă la pensii din 2026. Noua formulă de calcul a vechimii în muncă

Recomandarea video

Citește și

Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
17:54
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
SPORT Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025
17:33
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025
CONTROVERSĂ Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții
16:33
Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții
ULTIMA ORĂ CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
16:18
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
EXCLUSIV Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
15:23
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Gesturile simple care te pot face mai convingător
SPORT Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
17:55
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
FLASH NEWS Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
17:52
Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
COMUNICAT Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
17:27
Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
COMUNICAT Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale
17:25
Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale
COMUNICAT Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României
17:21
Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României
CINEMA Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați
17:05
Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați

Cele mai noi