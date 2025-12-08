Prima pagină » Emisiuni » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB

08 dec. 2025, 16:29, Emisiuni
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu analiza derby-ului FCSB-Dinamo: tot ce nu ați văzut la TV de la meci.

Dăm calificativele: vedem dacă merită cineva patru stele și dacă ia cineva „garsonieră”.

Discutăm despre ce s-a petrecut în tribune și comentăm declarația lui Meme Stoica: a înlocuit Rapid pe Dinamo în „topul dușmăniei” FCSB?

Venim cu informații despre tot ce se întâmplă la echipă după meciul cu marea rivală.

Azi, luni, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

