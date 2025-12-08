Prima pagină » Știri externe » Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați

08 dec. 2025, 17:05, Știri externe
Sezonul premiilor se apropie cu pași repezi, iar cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur va fi cea care îl va deschide chiar luna viitoare. Astfel, Hollywood-ul a anunțat încă de astăzi ce proiecte intră în cursa pentru mult râvnitele trofee. Filmul „One Battle After Another” conduce nominalizările la Globurile de Aur din 2026. Regizat de Paul Thomas Anderson, lungmetrajul a obținut un total de nouă nominalizări inclusiv pentru cea mai bună comedie/muzical, precum și pentru cel mai bun actor – pentru Leonardo DiCaprio – și cea mai bună actriță – pentru Chase Infiniti.

Michael B. Jordan este nominalizat la premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă, alături de Dwayne -The Rock – Johnson, Jeremy Allen White și Oscar Isaac. Julia Roberts a obținut și ea o nominalizare la premiul pentru cea mai bună actriță într-o dramă, alături de Jennifer Lawrence.

George Clooney se bate cu Leonardo DiCaprio și Timothée Chalamet pentru titlul de cel mai bun actor într-o comedie/musical.

Cel mai bun film – dramă

Frankenstein
Hamnet
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimental Values
Sinners

Cea mai bună actriță – film – dramă

Jessie Buckley – Hamnet
Jennifer Lawrence – Die My Love
Renate Reinsve – Sentimental Value
Julia Roberts – After The Hunt
Tessa Thompson – Hedda
Eva Victor – Sorry, Baby

Cel mai bun actor – film – dramă

Joel Edgerton – Train Dreams
Oscar Isaac – Frankenstein
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Cel mai bun film – musical sau comedie

Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Anothe

Cea mai bună actriță – film – musical/comedie

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo – Wicked: For Good
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
Emma Stone – Bugonia

Cel mai bun actor – film – musical/comedie

Timothée Chalamet – Marty Supreme
George Clooney – Jay Kelly
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Lee Byung-Hun – No Other Choice
Jesse Plemons – Bugonia

*Reamintim că, anul trecut, actorul de origine română, Sebastian Stan, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical.

Cea mai buna actriță în rol secundar – film

Emily Blunt – The Smashing Machine
Elle Fanning – Sentimental Value
Ariana Grande – Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Teyana Taylor – One Battle After Another

Cel mai bun actor în rol secundar – film

Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Ellordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Adam Sandler – Jay Kelly
Stellan Skarsgaard – Sentimental Value

Cel mai bun serial TV — muzical sau comedie

Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio

Cea mai bună actriță – într-un serial de televiziune – musical, comedie

Kristen Bell – Nobody Wants This
Ayo Edebiri – The Bear
Selena Gomez – Only Murders in the Building
Natasha Lyonne – Poker Face
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks

Cel mai bun actor – într-un serial de televiziune – musical, comedie

Adam Brody – Nobody Wants This
Steve Martin – Only Murders in the Building
Glen Powell – Chad Powers
Seth Rogen – The Studio
Martin Short – Only Murders in the Building
Jeremy Allen White – The Bear

Cel mai bun regizor

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo del Toro – Frankenstein
Jafar Panahi – It Was Just An Accident
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloe Zhao – Hamnet

Cel mai bun film de animație

Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2

Cel mai bun podcast – O categorie nouă

Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First

Nominalizările la Globurile de Aur au evidențiat cele mai bune producții ale anului din film, televiziune și, pentru prima dată, podcasting. În total, există 28 de categorii de premii, iar actorii Marlon Wayans și Skye P. Marshall au dezvășuit nominalizații din Los Angeles. Cea de-a 83-a ediție anuală a Globurilor de Aur va avea loc pe 11 ianuarie 2026, iar comediantul Nikki Glaser va reveni în calitate de gazdă.

