Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați

Sezonul premiilor se apropie cu pași repezi, iar cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur va fi cea care îl va deschide chiar luna viitoare. Astfel, Hollywood-ul a anunțat încă de astăzi ce proiecte intră în cursa pentru mult râvnitele trofee. Filmul „One Battle After Another” conduce nominalizările la Globurile de Aur din 2026. Regizat de Paul Thomas Anderson, lungmetrajul a obținut un total de nouă nominalizări inclusiv pentru cea mai bună comedie/muzical, precum și pentru cel mai bun actor – pentru Leonardo DiCaprio – și cea mai bună actriță – pentru Chase Infiniti.

Michael B. Jordan este nominalizat la premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă, alături de Dwayne -The Rock – Johnson, Jeremy Allen White și Oscar Isaac. Julia Roberts a obținut și ea o nominalizare la premiul pentru cea mai bună actriță într-o dramă, alături de Jennifer Lawrence.

George Clooney se bate cu Leonardo DiCaprio și Timothée Chalamet pentru titlul de cel mai bun actor într-o comedie/musical.

Cel mai bun film – dramă

Frankenstein

Hamnet

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Values

Sinners

Cea mai bună actriță – film – dramă

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After The Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Cel mai bun actor – film – dramă

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Cel mai bun film – musical sau comedie

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Anothe

Cea mai bună actriță – film – musical/comedie

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Cel mai bun actor – film – musical/comedie

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

*Reamintim că, anul trecut, actorul de origine română, Sebastian Stan, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical.

Cea mai buna actriță în rol secundar – film

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – One Battle After Another

Cel mai bun actor în rol secundar – film

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Ellordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgaard – Sentimental Value

Cel mai bun serial TV — muzical sau comedie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Cea mai bună actriță – într-un serial de televiziune – musical, comedie

Kristen Bell – Nobody Wants This

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Cel mai bun actor – într-un serial de televiziune – musical, comedie

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear

Cel mai bun regizor

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another Ryan Coogler – Sinners Guillermo del Toro – Frankenstein Jafar Panahi – It Was Just An Accident Joachim Trier – Sentimental Value Chloe Zhao – Hamnet

Cel mai bun film de animație

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Cel mai bun podcast – O categorie nouă

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

Nominalizările la Globurile de Aur au evidențiat cele mai bune producții ale anului din film, televiziune și, pentru prima dată, podcasting. În total, există 28 de categorii de premii, iar actorii Marlon Wayans și Skye P. Marshall au dezvășuit nominalizații din Los Angeles. Cea de-a 83-a ediție anuală a Globurilor de Aur va avea loc pe 11 ianuarie 2026, iar comediantul Nikki Glaser va reveni în calitate de gazdă.

