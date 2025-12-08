Prima pagină » Comunicate de presă » Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României

Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României

08 dec. 2025, 17:21, Comunicate de presă
Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României

La evenimentul „Reconstruim școala din interior: sănătate mintală, sens și comunitate”, organizat de Senatul României și Inim Institute, în 4 decembrie 2025, ONG-ul Elite Urban și-a afirmat misiunea fondatoare: aceea de a susține educația ca instrument de importanță socială, de echitate și de construcție a viitorului.

Pentru Elite Urban, educația nu este un privilegiu, ci un drept fundamental.  Iar un drept devine real doar atunci când există resurse, sprijin, acces și încredere. Iar, în România, multe dintre aceste elemente lipsesc, fie în comunitățile defavorizate, fie în familiile care se luptă cu dificultăți economice, fie în rândul elevilor care au potențial, dar nu și un context favorabil.

O voce necesară într-un dialog despre educație și emoție

În Sala „Constantin Stere” a Palatului Parlamentului, dezbaterea a adus împreună specialiști, profesori, psihologi, organizații civice și decidenți politici într-o discuție despre modul în care putem reconstrui din temelii sistemul educațional.

„În fiecare copil există o fereastră de oportunitate. Dar fereastra aceea nu se deschide niciodată singură. Trebuie să existe cineva care vede potențialul, îl cultivă și îl protejează”, consideră fondatorii ONG-ului Elite Urban.

Organizația a explicat că nu se concentrează doar pe sprijin material, ci pe construirea unei rețele de resurse educaționale, emoționale și de orientare,  care să permită fiecărui elev să își definească propriul drum.

Colaborarea cu avocata Laura Dicu, o componentă esențială în protejarea copiilor vulnerabili

În proiectele Elite Urban, un rol foarte important revine avocatei Laura Dicu, cunoscută pentru implicarea sa în sprijinirea copiilor cu potențial, dar și a celor care se confruntă cu lipsuri sau riscuri sociale.

„Educația este un act de protecție. Un copil protejat va învăța, va crește și va construi. Un copil lăsat singur într-un sistem complicat abia reușește să supraviețuiască. Colaborarea cu Elite Urban urmărește tocmai această schimbare: de la supraviețuire la devenire”, a declarat Laura Dicu.

Fie că este vorba despre consiliere juridică, mediere, sprijin în situații de risc sau implicare directă în programele educaționale, avocata contribuie la crearea unui mediu propice, în care copiii pot primi ajutorul de care au nevoie.

Studiul Nutribalance & D&D Research – o radiografie dureroasă a generației actuale de elevi

Pe parcursul evenimentului a fost prezentat un amplu studiu cantitativ realizat de Alina Epure, fondator Nutribalance împreună cu D&D Research, la care au participat peste 5.000 de elevi, părinți și profesori. Cercetarea a fost prezentată drept primul demers integrat care analizează starea de bine din trei perspective simultane: cea a elevului, cea a părintelui și cea a profesorului. Rezultatele arată un nivel alarmant de oboseală, stres și comportamente de risc în rândul elevilor:

  • 65% se trezesc obosiți;
  • 40% dorm sub șase ore pe noapte;
  • 90% folosesc telefonul înainte de culcare;
  • 70% se simt copleșiți de responsabilitățile școlare;
  • 46% resimt epuizare;
  • 60% nu practică deloc activitate fizică intensă;
  • 57% consumă frecvent fast food;
  • 42% observă consum de alcool sau fumat în rândul colegilor.

Elevii afirmă că relația cu profesorii este adesea distantă, iar 54% declară că nu se simt confortabil să discute deschis cu aceștia.

„Dorim să construim mai departe, folosind acest studiu ca suport în lansarea unor inițiative importante”, a afirmat Alina Epure, fondatoarea Nutribalance.

Studiul Inim Institute despre starea de bine a profesorilor: un sistem sub presiune continuă

Evenimentul a adus în discuție și un alt studiu major: analiza realizată de Inim Institute privind starea de bine a profesorilor din România. Rezultatele sunt la fel de îngrijorătoare:

  • peste 60% dintre profesori au declarat că se simt epuizați emoțional;
  • 48% resimt simptome de burnout;
  • 70% consideră că presiunea administrativă le afectează calitatea actului educațional;
  • mulți afirmă că nu au resursele necesare pentru gestionarea problemelor emoționale ale elevilor.

Această realitate afectează direct învățarea și contribuie la tensiuni invizibile în interiorul școlilor.

Educația ca responsabilitate comună

Participarea Elite Urban la dezbatere a consolidat ideea că educația este un drum pe care copilul nu poate merge singur. Are nevoie de familie, de profesori, de instituții și, mai ales, de organizații care văd în fiecare elev nu un număr, ci o poveste în formare.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
17:27
Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
COMUNICAT Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale
17:25
Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale
COMUNICAT Memorandum strategic la Bruxelles: România, Grecia și Bulgaria unesc Marea Neagră de Marea Egee printr-un nou coridor european de transport
19:21, 04 Dec 2025
Memorandum strategic la Bruxelles: România, Grecia și Bulgaria unesc Marea Neagră de Marea Egee printr-un nou coridor european de transport
Press Release: The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment of over EUR 1 billion
18:27, 04 Dec 2025
Press Release: The concept of the DraculaLand project is being launched in Romania – a private investment of over EUR 1 billion
COMUNICAT: În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro
11:08, 04 Dec 2025
COMUNICAT: În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste 1 miliard de euro
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
10:48, 04 Dec 2025
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Gesturile simple care te pot face mai convingător
SPORT Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
17:55
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
17:54
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
FLASH NEWS Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
17:52
Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
SPORT Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025
17:33
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați
17:18
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați
CINEMA Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați
17:05
Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați

Cele mai noi