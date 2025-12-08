Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României

La evenimentul „Reconstruim școala din interior: sănătate mintală, sens și comunitate”, organizat de Senatul României și Inim Institute, în 4 decembrie 2025, ONG-ul Elite Urban și-a afirmat misiunea fondatoare: aceea de a susține educația ca instrument de importanță socială, de echitate și de construcție a viitorului.

Pentru Elite Urban, educația nu este un privilegiu, ci un drept fundamental. Iar un drept devine real doar atunci când există resurse, sprijin, acces și încredere. Iar, în România, multe dintre aceste elemente lipsesc, fie în comunitățile defavorizate, fie în familiile care se luptă cu dificultăți economice, fie în rândul elevilor care au potențial, dar nu și un context favorabil.

O voce necesară într-un dialog despre educație și emoție

În Sala „Constantin Stere” a Palatului Parlamentului, dezbaterea a adus împreună specialiști, profesori, psihologi, organizații civice și decidenți politici într-o discuție despre modul în care putem reconstrui din temelii sistemul educațional.

„În fiecare copil există o fereastră de oportunitate. Dar fereastra aceea nu se deschide niciodată singură. Trebuie să existe cineva care vede potențialul, îl cultivă și îl protejează”, consideră fondatorii ONG-ului Elite Urban.

Organizația a explicat că nu se concentrează doar pe sprijin material, ci pe construirea unei rețele de resurse educaționale, emoționale și de orientare, care să permită fiecărui elev să își definească propriul drum.

Colaborarea cu avocata Laura Dicu, o componentă esențială în protejarea copiilor vulnerabili

În proiectele Elite Urban, un rol foarte important revine avocatei Laura Dicu, cunoscută pentru implicarea sa în sprijinirea copiilor cu potențial, dar și a celor care se confruntă cu lipsuri sau riscuri sociale.

„Educația este un act de protecție. Un copil protejat va învăța, va crește și va construi. Un copil lăsat singur într-un sistem complicat abia reușește să supraviețuiască. Colaborarea cu Elite Urban urmărește tocmai această schimbare: de la supraviețuire la devenire”, a declarat Laura Dicu.

Fie că este vorba despre consiliere juridică, mediere, sprijin în situații de risc sau implicare directă în programele educaționale, avocata contribuie la crearea unui mediu propice, în care copiii pot primi ajutorul de care au nevoie.

Studiul Nutribalance & D&D Research – o radiografie dureroasă a generației actuale de elevi

Pe parcursul evenimentului a fost prezentat un amplu studiu cantitativ realizat de Alina Epure, fondator Nutribalance împreună cu D&D Research, la care au participat peste 5.000 de elevi, părinți și profesori. Cercetarea a fost prezentată drept primul demers integrat care analizează starea de bine din trei perspective simultane: cea a elevului, cea a părintelui și cea a profesorului. Rezultatele arată un nivel alarmant de oboseală, stres și comportamente de risc în rândul elevilor:

65% se trezesc obosiți;

se trezesc obosiți; 40% dorm sub șase ore pe noapte;

dorm sub șase ore pe noapte; 90% folosesc telefonul înainte de culcare;

folosesc telefonul înainte de culcare; 70% se simt copleșiți de responsabilitățile școlare;

se simt copleșiți de responsabilitățile școlare; 46% resimt epuizare;

resimt epuizare; 60% nu practică deloc activitate fizică intensă;

nu practică deloc activitate fizică intensă; 57% consumă frecvent fast food;

consumă frecvent fast food; 42% observă consum de alcool sau fumat în rândul colegilor.

Elevii afirmă că relația cu profesorii este adesea distantă, iar 54% declară că nu se simt confortabil să discute deschis cu aceștia.

„Dorim să construim mai departe, folosind acest studiu ca suport în lansarea unor inițiative importante”, a afirmat Alina Epure, fondatoarea Nutribalance.

Studiul Inim Institute despre starea de bine a profesorilor: un sistem sub presiune continuă

Evenimentul a adus în discuție și un alt studiu major: analiza realizată de Inim Institute privind starea de bine a profesorilor din România. Rezultatele sunt la fel de îngrijorătoare:

peste 60% dintre profesori au declarat că se simt epuizați emoțional;

dintre profesori au declarat că se simt epuizați emoțional; 48% resimt simptome de burnout;

resimt simptome de burnout; 70% consideră că presiunea administrativă le afectează calitatea actului educațional;

consideră că presiunea administrativă le afectează calitatea actului educațional; mulți afirmă că nu au resursele necesare pentru gestionarea problemelor emoționale ale elevilor.

Această realitate afectează direct învățarea și contribuie la tensiuni invizibile în interiorul școlilor.

Educația ca responsabilitate comună

Participarea Elite Urban la dezbatere a consolidat ideea că educația este un drum pe care copilul nu poate merge singur. Are nevoie de familie, de profesori, de instituții și, mai ales, de organizații care văd în fiecare elev nu un număr, ci o poveste în formare.