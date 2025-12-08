Prima pagină » Știri externe » Un cutremur puternic de 7,6 pe scara Richter s-a produs în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami

🚨 Un cutremur puternic de 7,6 pe scara Richter s-a produs în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami

08 dec. 2025, 16:53, Știri externe
Un cutremur puternic de 7,6 pe scara Richter s-a produs în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami
17:07

UPDATE: S-a produs primul tsunami în Japonia

În urma cutremurului, Japonia a înregistrat un tsunami de 40 de cm. Sirenele de avertizare au început să sune în mai multe regiuni din țară.

Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 7,2, a lovit astăzi largul prefecturii Aomori din Japonia, determinând emiterea unei avertizări de tsunami. Ulterior, magnitudinea a fost actualizată la 7.6.

Cutremurul a avut loc în largul coastei de nord și nord-est a Japoniei, în apropierea prefecturilor Aomori și Hokkaido. Agenția Meteorologică din Japonia (JMA) a emis o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din Hokkaido, Aomori și Iwate și a prognozat valuri de până la 3 metri înălțime. Cutremurul a înregistrat o intensitate de „upper 6” pe scara seismică japoneză (de la 1 la 7) în prefectura Aomori, indicând mișcări violente la sol.

Locuitorilor din zonele afectate li s-a recomandat să se îndepărteze rapid de coastă și de gurile de râu, deoarece valurile tsunami pot lovi în mod repetat.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
17:52
Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
CINEMA Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați
17:05
Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați
CONTROVERSĂ Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții
16:33
Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții
UPDATE 🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că doi români au murit după ce au fost surprinși de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
15:41
🚨 Tragedie în Tenerife: MAE confirmă că doi români au murit după ce au fost surprinși de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes
RĂZBOI „Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
15:39
„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA
CONTROVERSĂ Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA
14:45
Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Gesturile simple care te pot face mai convingător
SPORT Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
17:55
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
17:54
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată
SPORT Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025
17:33
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025
COMUNICAT Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
17:27
Laura Dicu, asociația Iustum:  Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic
COMUNICAT Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale
17:25
Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ  începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale
COMUNICAT Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României
17:21
Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României

Cele mai noi