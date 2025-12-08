Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții

Agenția NATO pentru sprijin și achiziții (NSPA) se află în centrul unui scandal de corupție de amploare, angajații actuali și foști fiind anchetați pentru luare de mită. În cadrul aceleiași anchete, compania de apărare din Israel, Elbit Systems, a fost suspendată de agenția de achiziții a NATO în contextul unei anchete majore privind corupția, scriu publicații daneze, franceze și belgiene (Follow the Money, Le Soir și La Lettre). Mai mult, ancheta implică și autorități din România. Compania a venit cu o reacție în care menționează că „nu cunoaște detaliile anchetei și colaborează cu autoritățile competente”, arată economedia.

Scandalul a zguduit NSPA și NATO încă din primăvară și vizează o mită plătită pentru mai multe contracte importante de armament atribuite de Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).

Companiile din domeniul apărării sunt acuzate că ar fi plătit mită în valoare de milioane de euro pentru a obține contracte prin intermediul NSPA pentru a aproviziona alianța militară și cele 32 de state membre ale acesteia.

Cinci dintre agenții și foști agenți ai agenției de achiziții cu sediul în Luxemburg au fost arestați între februarie și mai, în mai multe țări europene, printre care și Belgia, dar și în Statele Unite.

Responsabilă pentru asistarea guvernelor și a NATO în achiziționarea de echipamente militare și servicii, NSPA și-a extins considerabil profilul și portofoliul de activități de la invazia rusă în Ucraina din 2022.

NSPA a cheltuit aproape 10 miliarde de euro pe comenzi în acest an, o sumă care s-a triplat față de 2021.

„Nereguli” în contracte

Documentele obținute de presă arată că Elbit – unul dintre principalii furnizori ai NATO – a fost suspendat de NSPA la 31 iulie. Mai multe dintre contractele sale în curs sunt suspendate, iar firma nu mai poate participa la noi licitații.

„Suspendarea furnizorilor survine în urma apariției unor acuzații grave care indică faptul că este probabil ca furnizorii să se fi angajat în practici sancționabile, inclusiv nereguli în atribuirea contractelor. Ca urmare, strategia noastră actuală de achiziții nu mai poate fi pusă în aplicare”, potrivit unei scrisori a unui director senior al NSPA, citată de publicații.

NSPA rămâne disponibilă pentru a discuta impactul operațional al acestei decizii, care ar putea fi limitat. Suspiciunile sunt întărite de faptul că toți agenții sau foștii agenți NATO arestați în ultimele luni erau activi în programul de muniție al NSPA.

Compania israeliană este activă și în România

Firma israeliană este activă și în România, atât prin producție, cât și prin livrare de echipamente.

Printre sistemele furnizate de companie Armatei Române se numără trei sisteme de drone Watchkeeper X. România cumpără drone de peste 400 de milioane de euro de la Elbit. Totodată, printre sistemele furnizate sunt turelele pentru transportoarele blindate de trupe Piranha 5.

Aceste contracte nu par să aibă legătură cu ancheta ce privește NSPA.

Reacția reprezentanților Elbit Systems:

„Elbit Systems nu este familiarizată cu toate detaliile menționate în articol.

Din câte înțelegem, este în desfășurare o investigație amplă, care cuprinde mai multe companii cu care consultantul menționat în articol a fost asociat.

Compania susține că nu au existat nereguli în ceea ce privește conduita sa în legătură cu vreun proiect al NSPA.

Este important de clarificat că această chestiune se referă la agenția de achiziții a NATO și nu la statele membre NATO sau la vreun stat anume.

Elbit are proceduri de licitație sau activitate comercială foarte limitate, dacă nu inexistente, cu organismul de achiziții NSPA, iar această activitate continuă să se desfășoare în mod normal.

Compania și-a oferit sprijinul și va coopera pe deplin, după cum este necesar”.

Sursa Foto: Elbit Systems

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Infanteria se BLINDEAZĂ. România va cumpăra 246 de Mașini de Luptă

Interpelări privind un contract uriaș al Armatei. Năsui: BLINDATELE cumpărate de la Otokar, cu 180.000 euro mai scumpe decât cele vândute Marocului