Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu, huiduită în Parlament. Ministrul dă explicații în cazul celor 100.000 de oameni rămași fără apă. Deputată: „Vă trăznește Dumnezeu!”

🚨 Diana Buzoianu, huiduită în Parlament. Ministrul dă explicații în cazul celor 100.000 de oameni rămași fără apă. Deputată: „Vă trăznește Dumnezeu!”

08 dec. 2025, 16:40, Știri politice
Actualizări
17:04

Aurora Tasica, deputat neafiliat: „Vă trăznește Dumnezeu!”

Deputata neafiliată, Aurora Tasica Simu, și-a încheiat discursul acid la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, cu: „Demisia! Să vă fie rușine! Vă trăznește Dumnezeu!”

16:52

Parlamentarii AUR bat cu pumnii în mese și strigă „Demisia!”

În timpul plenului, parlamentarii AUR s-au apucat să facă tărăboi. Bat cu pumnii în mese și strigă „Demisia!” către ministra Mediului, Diana Buzoianu.

16:50

Diana Buzoianu ripostează. Ministra insinuează că AUR propagă fake news-uri

A fost creată o panică națională, prin propagarea de fake news-uri (…) Cui au folosit aceste fake-uri? Asta vor spune cu siguranță autoritățile, pentru că toate vor fi sesizate cu siguranță”, a spus Diana Buzoianu, în Parlament.

16:41

George Simion îi cere demisia Dianei Buzoianu din funcția de ministru al Mediului

„Doamna ministru, dumneavoastră nu aveți ce căuta în scaunul acesta de ministru. De vină nu sunt extremiștii, așa cum ați insinuat mai devreme, ci propria dumneavoastră incompetență”, spune Simion.

Simion a adus în discuție și un act normativ, sugerând că poziția ministrului ar fi contrazisă chiar de documente oficiale: „«Nu există nicio lege adoptată, niciun ordin adoptat pe subiectul demolării de baraje». Doamna ministru, Ordinul 743 din 23 iunie anul acesta – controlați-l! De asta vă zic că sunteți incompetenți. Și nu vârsta e problema, ci ordinele, legile și modalitatea în care voi spuneți populației că «totul e bine».
Păi, dacă după ce ați răspândit aceste minciuni mai veniți și spuneți că nu e nicio problemă cu aceste baraje, voi vă așteptați ca românii să vă creadă, după ce vă arătăm clar, negru pe alb, ordinele, vă arătăm dovezile și oamenii suferă?”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a venit în plenul Camerei Deputaților la dezbaterile din „Ora Guvernului”. Se întâmplă după ce AUR i-a cerut să clarifice situația generată de lucrările de la barajul Paltinu, în urma cărora sute de mii locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă.

Subiectul dezbaterii cerute de AUR pentru „Ora Guvernului” este „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional și responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Bolojan nu vrea să o demită pe Buzoianu

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Șeful Guvernului a spus că un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa, motiv pentru care nu o va demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

”Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc (…) instituţiile pot să primească nenumărate informări şi un ministru cât timp are subordonaţi care au responsabilităţi explicite (…) nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate. Ca să fim cât se poate de clari. Ăsta este adevărul”, a răspuns premierul.

