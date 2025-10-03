Prima pagină » HOROSCOP » Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune

Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune

03 oct. 2025, 13:09, HOROSCOP
Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune
Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025 / foto: Shutterstock

Mai multe zodii vor traversa o perioadă favorabilă, reușind să scape de suferințe și să își regăsească echilibrul. Munca acestor nativi va fi răsplătită, iar oportunitățile vor ieși în calea lor, în octombrie 2025.

Luna octombrie 2025 aduce bucurie și schimbări în viețile a trei zodii. Aspectele pozitive vor fi mai proeminente pentru acești nativi, în a doua lună de toamnă, iar eforturile lor vor fi răsplătite. Nativii care dau lovitura luna aceasta sunt: Leu, Vărsător și Fecioară.

Nativul Leu începe o nouă etapă

În cazul nativului Leu, luna octombrie vine cu schimbări majore. Va urma o perioadă favorabilă în care Leul va pune accent pe vindecarea interioară, scăpând de suferințe. Persoanele născute sub acest semn zodiacal sunt pregătite să înceapă o nouă etapă.

Vărsătorul ar putea să-și găsească sufletul pereche

Nativul Vărsător ar putea să se îndrăgostească luna aceasta. Schimbările pe planul amoros vor fi prezente, având șansa să își găsească sufletul pereche. De altfel, luna octombrie 2025 vine și cu noi lecții pentru acest nativ.

Fecioara, una dintre cele 3 zodii care dau lovitura luna aceasta

Persoanele născute sub semnul zodiacal Fecioară ar putea să primească laude în zona profesională. Sectorul financiar va fi afectat în mod pozitiv, în cazul Fecioarelor, iar oportunitățile pot apărea la fiecare pas. Norocul va fi de partea nativului, în luna octombrie 2025. De altfel, ar putea fi surprins de câștiguri neașteptate, arată Cancan.

Autorul recomandă:

Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”

Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna octombrie 2025. Însă, alte două zodii vor avea NECAZURI de la Mercur retrograd

Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli

Sursă foto: Shutterstock

Mediafax
Momentul în care un copac este doborât de vânt peste mașini aflate în mers, în București
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Primii tineri ar putea fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Anunțul făcut de ministrul Apărării: „Astăzi am aprobat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
VIDEO | O autostradă din România va avea radare fixe la fiecare 2 kilometri. Lucrările au început deja din această săptămână
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Imagini virale din Nepal. Cum a fost primită o româncă de familia soțului
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
INCREDIBIL ce cadou de lux și-a făcut Andreea Bostănică de ziua ei de naștere! Influencerița a cheltuit câteva sute de mii de euro: „Un nou capitol începe acum”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Oamenii iartă tehnologia la fel cum îi iartă pe alți oameni, arată un studiu
ACTUALITATE Mihai Jurca, culmea IPOCRIZIEI, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”
12:44
Mihai Jurca, culmea IPOCRIZIEI, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”
GALERIE FOTO Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române
12:35
Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române
ACTUALITATE Mihai Jurca sare în apărarea ministrului Pâslaru care s-a afișat cu Dragoș Anastasiu la un eveniment oficial: „Nu e un subiect care merită comentat”
12:35
Mihai Jurca sare în apărarea ministrului Pâslaru care s-a afișat cu Dragoș Anastasiu la un eveniment oficial: „Nu e un subiect care merită comentat”
Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic
12:31
Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic
ACTUALITATE Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă
12:30
Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă
ACTUALITATE Vasile Ernu atacă piesa manifest și videoclipul “oportunist” al trupei Taxi: „Critică moale, pufoasă, fără colțuri/Gurile rele zic că sunt cei de la „sarmalele inaugurale de la Cotroceni”
12:25
Vasile Ernu atacă piesa manifest și videoclipul “oportunist” al trupei Taxi: „Critică moale, pufoasă, fără colțuri/Gurile rele zic că sunt cei de la „sarmalele inaugurale de la Cotroceni”