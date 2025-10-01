Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”

Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”

01 oct. 2025, 12:46, HOROSCOP
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu:

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, iar una dintre zodii își va schimba radical viața.

În contextul în care Luna se mută de la Săgetător la Pești, întâlnindu-se cu planeta Pluton,  energiile cosmice vor avea un impact semnificativ.

Horoscop Scorpion octombrie 2025

Scorpionul este zodia chemată la masa dezbaterilor, susține astrologul.

„Aceasta poate însemna discuții despre moșteniri sau alte chestiuni patrimoniale. Chiar dacă în această săptămână nu vinde nimic sau nu face schimbări concrete la nivel imobiliar, este important să participe la dialoguri și să dezbată”.

Nativii sunt avertizați să fie precauți, pentru a nu rămâne captivi, blocați în trecut.

„Scorpionul are tendința de a profita, crezând că poate câștiga ceva, poate chiar să crească valoarea unui bun. În același timp, riscă să rămână prins în lucrurile „moarte” ale vieții, blocat de trecut sau de aspecte care nu mai au rost.Scorpionul este o zodie a morții și a renașterii, iar Pluton, planeta sa guvernatoare, simbolizează transformarea”.

Scorpionii vor avea de înfruntat multe schimbări în această lună:

„Dacă Luna îl întâlnește pe Pluton, această energie îl invită să se elibereze și să facă pași concreți către schimbare, chiar dacă procesul poate fi intens”, a spus astrologul la emisiunea „Vorbește Lumea”  de la PRO TV.

Horoscop Scorpion 1 octombrie 2025

Dacă ar trebui să dai un test astăzi și ai avea de ales între poezie și fizică, nu ai ezita. Poezia. Astăzi este vorba despre interpretare, nu despre analiză. O schimbare în atmosferă în următoarele zile îți va afecta gândirea. Ar trebui să te aștepți la o oarecare confuzie în contactul tău cu persoanele apropiate.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: miercuri, 22 octombrie

Aceasta este perioada ta preferată din an, care coincide și cu revenirea solară sau sezonul zilei tale de naștere. A experimenta o revenire solară înseamnă a fi martor la întoarcerea Soarelui în locul exact în care se afla la momentul nașterii tale, ceea ce marchează și începutul unui nou an pentru tine. Uită că Anul Nou se sărbătorește doar pe 1 ianuarie și consideră-l pe acesta ca fiind unul creat special pentru tine.

Autorul recomandă: Horoscop 1 octombrie 2025. TAURII rămân fideli convingerilor lor

Citește și

HOROSCOP Horoscop 1 octombrie 2025. TAURII rămân fideli convingerilor lor
15:00
Horoscop 1 octombrie 2025. TAURII rămân fideli convingerilor lor
HOROSCOP Care este cea mai norocoasă zi a lunii pentru fiecare zodie în luna octombrie
21:46, 29 Sep 2025
Care este cea mai norocoasă zi a lunii pentru fiecare zodie în luna octombrie
HOROSCOP Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
18:02, 29 Sep 2025
Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2025. GEMENII primesc o mărire de salariu
15:00, 29 Sep 2025
Horoscop 30 septembrie 2025. GEMENII primesc o mărire de salariu
HOROSCOP Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
09:57, 29 Sep 2025
Cele 3 zodii care au șansa să-și găsească adevărata dragoste, până pe 5 octombrie 2025. Norocul va fi de partea acestor nativi
HOROSCOP Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna octombrie 2025. Însă, alte două zodii vor avea NECAZURI de la Mercur retrograd
00:20, 29 Sep 2025
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna octombrie 2025. Însă, alte două zodii vor avea NECAZURI de la Mercur retrograd
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
Iubitul Ioanei Popescu, reacție halucinantă la priveghiul jurnalistei. Acesta ar fi început să înjure că oamenii nu au dat bani de înmormântare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Când se încălzește vremea în România. Meteorologii Accuwather au actualizat prognoza
A1
Fotomodelul Farrah Abraham a făcut furori la plajă! Costum de baie imposibil de minuscul, care a lăsat totul la vedere
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Alimente blestemate și rețete uitate de Halloween: povești culinare dintre lumi
EXTERNE Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale
14:37
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale
ULTIMA ORĂ MESAJUL postat de Călin Georgescu la scurt timp după ce a plecat de la Poliția Ilfov. Ce a transmis fostul prezidențiabil
14:35
MESAJUL postat de Călin Georgescu la scurt timp după ce a plecat de la Poliția Ilfov. Ce a transmis fostul prezidențiabil
SURSE Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, cartoful fierbinte care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție
14:31
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, cartoful fierbinte care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție
ECONOMIE Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cu gândul la bitcoin. Legea care suspendă impozitarea câștigurilor din bitcoin, retrimisă în Parlament de președinte. Bolojan vrea să crească impozitul la 16%
14:18
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cu gândul la bitcoin. Legea care suspendă impozitarea câștigurilor din bitcoin, retrimisă în Parlament de președinte. Bolojan vrea să crească impozitul la 16%
ACTUALITATE Suma impresionantă pe care a plătit-o Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare în București
14:16
Suma impresionantă pe care a plătit-o Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare în București