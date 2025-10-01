Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile astrale pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, iar una dintre zodii își va schimba radical viața.

În contextul în care Luna se mută de la Săgetător la Pești, întâlnindu-se cu planeta Pluton, energiile cosmice vor avea un impact semnificativ.

Horoscop Scorpion octombrie 2025

Scorpionul este zodia chemată la masa dezbaterilor, susține astrologul.

„Aceasta poate însemna discuții despre moșteniri sau alte chestiuni patrimoniale. Chiar dacă în această săptămână nu vinde nimic sau nu face schimbări concrete la nivel imobiliar, este important să participe la dialoguri și să dezbată”.

Nativii sunt avertizați să fie precauți, pentru a nu rămâne captivi, blocați în trecut.

„Scorpionul are tendința de a profita, crezând că poate câștiga ceva, poate chiar să crească valoarea unui bun. În același timp, riscă să rămână prins în lucrurile „moarte” ale vieții, blocat de trecut sau de aspecte care nu mai au rost.Scorpionul este o zodie a morții și a renașterii, iar Pluton, planeta sa guvernatoare, simbolizează transformarea”.

Scorpionii vor avea de înfruntat multe schimbări în această lună:

„Dacă Luna îl întâlnește pe Pluton, această energie îl invită să se elibereze și să facă pași concreți către schimbare, chiar dacă procesul poate fi intens”, a spus astrologul la emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

Horoscop Scorpion 1 octombrie 2025

Dacă ar trebui să dai un test astăzi și ai avea de ales între poezie și fizică, nu ai ezita. Poezia. Astăzi este vorba despre interpretare, nu despre analiză. O schimbare în atmosferă în următoarele zile îți va afecta gândirea. Ar trebui să te aștepți la o oarecare confuzie în contactul tău cu persoanele apropiate.

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Scorpion: miercuri, 22 octombrie

Aceasta este perioada ta preferată din an, care coincide și cu revenirea solară sau sezonul zilei tale de naștere. A experimenta o revenire solară înseamnă a fi martor la întoarcerea Soarelui în locul exact în care se afla la momentul nașterii tale, ceea ce marchează și începutul unui nou an pentru tine. Uită că Anul Nou se sărbătorește doar pe 1 ianuarie și consideră-l pe acesta ca fiind unul creat special pentru tine.

Autorul recomandă: Horoscop 1 octombrie 2025. TAURII rămân fideli convingerilor lor