Cele 3 zodii protejate de Sfânta Maria Mică. Norocul va fi de partea lor, din 8 septembrie 2025

De Sfânta Maria Mică (8 septembrie), mai multe zodii vor fi protejate de Divinitate, iar binecuvântările pot apărea la fiecare pas al zilei. Data de 8 septembrie are o încărcătură religioasă specială, marcând un moment în care dorințele curate și rugăciunile sunt ascultate. De altfel, ziua are și o semnificație astrologică aparte.

Prima zodie protejată de Sfânta Maria Mică este Fecioară. Astăzi, este o zi de sărbătoare în care oamenii primesc ocrotirea specială a Maicii Domnului. Data de 8 septembrie marchează un moment religios aparte în care rugăciunile sunt ascultate. De altfel, are și o încărcătură astrologică, ziua aducând energii pozitive mai multor nativi, printre care și Fecioara.

Nativii Fecioară sunt ocrotiți și au parte de protecție divină. Perfecționiste și radicale din fire, Fecioarele se pot simți epuizate în această perioadă. De aceea, ar fi ideal să își ia timp pentru a se liniști și pentru a se vindeca emoțional. Ziua poate aduce oportunități noi, dar și noroc în relații, arată romaniatv.net.

Vărsătorul poate primi o veste pozitivă, astăzi

Lista zodiilor protejate în această zi este completată de nativul Vărsător. Data de 8 septembrie este una importantă pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal, marcând un nou început în planul sentimental sau chiar al carierei. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal pot avea surprize mari – fie își întâlnesc „sufletul pereche”, fie primesc o veste pozitivă. De altfel, aspecte plăcute ar putea să apară și în zona finanțelor. Din acest motiv, nativii Vărsător ar trebui să fie vigilenți și să nu rateze oportunitățile.

Săgetător, una dintre cele 3 zodii care primesc protecție divină

A treia zodie care primește protecție divină, astăzi, este Săgetător. Săptămâna debutează cu energie, iar programul va fi unul plin pentru Săgetători. De altfel, ziua de 8 septembrie, când este sărbătorită Sfânta Maria Mică, marchează noi începuturi în zona profesională pentru unii dintre nativi, dar și un moment în care să privească în trecut și să nu își repete greșelile.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ