Zodia predispusă la divorț în luna septembrie 2025, potrivit astrologului Neti Sandu: „A încasat destulă răceală din partea partenerului de viață”

Luna septembrie aduce transformări importante în plan amoros pentru o zodie, iar astrologul Neti Sandu vine cu avertizări importante pentru aceasta. Iată care este zodia predispusă la divorț, în luna septembrie 2025, potrivit Cancan.ro.

Zodia Fecioară, căci despre ea este vorba, este predispusă la rupturi definitive în relație, până la finalul acestei luni. După o lungă perioadă în care a tolerat distanța și lipsa de implicare a partenerului, nativii din zodia Fecioară sunt pregătiți să pună punct și să meargă mai departe.

