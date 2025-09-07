Prima pagină » HOROSCOP » Zodia predispusă la divorț în luna septembrie 2025, potrivit astrologului Neti Sandu: „A încasat destulă răceală din partea partenerului de viață”

Zodia predispusă la divorț în luna septembrie 2025, potrivit astrologului Neti Sandu: „A încasat destulă răceală din partea partenerului de viață”

07 sept. 2025, 11:30, HOROSCOP
Zodia predispusă la divorț în luna septembrie 2025, potrivit astrologului Neti Sandu: „A încasat destulă răceală din partea partenerului de viață”

Luna septembrie aduce transformări importante în plan amoros pentru o zodie, iar astrologul Neti Sandu vine cu avertizări importante pentru aceasta. Iată care este zodia predispusă la divorț, în luna septembrie 2025, potrivit Cancan.ro.

Zodia Fecioară, căci despre ea este vorba, este predispusă la rupturi definitive în relație, până la finalul acestei luni. După o lungă perioadă în care a tolerat distanța și lipsa de implicare a partenerului, nativii din zodia Fecioară sunt pregătiți să pună punct și să meargă mai departe.

AFLĂ AICI CE SPUNE ASTROLOGUL NETI SANDU DESPRE ZODIA FECIOARĂ!

Autorul recomandă:

Cinci zodii au norocul scris în stele, după 7 septembrie 2025. Pașii vor fi călăuziți de Divinitate și vor realiza lucruri mărețe

Cele două zodii pentru care astrele se dau peste cap le facă pe plac toamna asta: vor avea parte de bani, noroc și fericire

Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
Daciana Sârbu are iubit ❤️ Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Adevarul
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
KanalD
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile înapoi
Evz.ro
Daciana Sârbu iubește din nou. Primele imagini cu noul partener
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
Ministrul Educației, despre măsurile care au creat haos în învățământ: „Fără ele nu aveam salariile şi bursele acoperite până la sfârşitul anului”. Ce a declarat Daniel David cu o zi înainte să înceapă școala?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat: care oameni au mai mult succes pe aplicațiile de dating?
VIDEO Infantilism politic: Opoziția a depus doar patru Moțiuni de cenzură la cele cinci asumări ale răspunderii
10:46
Infantilism politic: Opoziția a depus doar patru Moțiuni de cenzură la cele cinci asumări ale răspunderii
ACTUALITATE Planta care calmează și înlătură astenia de toamnă. „Luată seara, ne relaxează și înlătură anxietatea”
10:34
Planta care calmează și înlătură astenia de toamnă. „Luată seara, ne relaxează și înlătură anxietatea”
POLITICĂ Ziua RECORDURILOR în Parlament. 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Calcule de ultimă oră
10:30
Ziua RECORDURILOR în Parlament. 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Calcule de ultimă oră
ACTUALITATE Polițistul înjunghiat de la spitalul din Lupeni, Hunedoara, a fost operat. Agresorul ar fi vrut să îl înjunghie pe iubitul violent al fiicei lui
10:20
Polițistul înjunghiat de la spitalul din Lupeni, Hunedoara, a fost operat. Agresorul ar fi vrut să îl înjunghie pe iubitul violent al fiicei lui
ACTUALITATE Noul an școlar: La Albac, Apuseni, se închid două școli primare, după reorganizare. Copiii merg pe jos 2 kilometri, pe vreme rea
10:01
Noul an școlar: La Albac, Apuseni, se închid două școli primare, după reorganizare. Copiii merg pe jos 2 kilometri, pe vreme rea
ANALIZĂ Ochii sunt ațintiți pe Ucraina, dar necunoscuta „Taiwan” provoacă frisoane. „Cu SUA implicate în Indo-Pacific, țările europene NATO ar fi vulnerabile”
10:00
Ochii sunt ațintiți pe Ucraina, dar necunoscuta „Taiwan” provoacă frisoane. „Cu SUA implicate în Indo-Pacific, țările europene NATO ar fi vulnerabile”