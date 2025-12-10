Prima pagină » HOROSCOP » Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului

Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului

10 dec. 2025, 23:34, HOROSCOP
Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului
FOTO - Caracter ilustrativ

Crăciunul vine cu noroc triplu pentru două zodii: bani, carieră și iubire. Nativii privilegiați ai zodiacului vor avea parte de noi oportunități, abundență și vești bune și totul pare că vine drept un cadou pentru ei chiar de în perioada de sărbători.

Potrivit Cancan, cele două zodii norocoase sunt Balanță și Scorpion.

Balanță

Balanțele nu vor primi doar cadouri de la apropiați de Crăciun, ci și de la Univers. Perioada sărbătorilor vine cu recompense pentru eforturile pe care acești nativi le depun de multă vreme și simțeau că nu primesc nimic în schimb. Recunoaștere, apreciere și colaborări noi pentru acești nativi.

Pe plan sentimental, zodia Balanță nu se poate plânge deloc pentru că cei singuri au șanse mari să iasă la o întâlnire cu potențial de viitor pe termen lung, iar cei aflați într-o relație vor observa cum legătura cu partenerul capătă noi dimensiuni.

Săgetător

Săgetătorii vor simți cum finalul anului este al lor, totul le merge bine și parcă nici nu le va veni să creadă că sunt atât de norocoși. Pe plan profesional, acești nativi au șanse mari să primească un răspuns pozitiv legat de un proiect amânat de ceva timp sau chiar o promovare la locul de muncă.

În ceea ce privește dragostea, acești nativi vor fi surprinși de revederi cu persoane vechi, împăcări neașteptate sau începuturi pasionale.

Autorul mai recomandă:

Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante

Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși

Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!

Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă

Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine sunt marii aleși ai destinului

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante
22:15
Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante
HOROSCOP Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși
19:45
Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși
HOROSCOP Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
15:42
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
HOROSCOP Horoscop 11 decembrie 2025. Peștii găsesc soluții creative
15:00
Horoscop 11 decembrie 2025. Peștii găsesc soluții creative
HOROSCOP Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
14:18
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
HOROSCOP Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
08:59
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Rusia a intensificat activitatea în regiunea Transnistria
Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump
23:23
Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Decât să aștept pasiv lava care vine din America, mai bine am decis să intru în politică”
23:00
Dan Dungaciu: „Decât să aștept pasiv lava care vine din America, mai bine am decis să intru în politică”
ULTIMA ORĂ 🚨 Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA.Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina:„Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord”
22:51
🚨 Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA.Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina:„Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Niciun stat nu vrea să plece din Uniune, ci se vrea reformarea Uniunii Europene”
22:30
Dan Dungaciu: „Niciun stat nu vrea să plece din Uniune, ci se vrea reformarea Uniunii Europene”
NEWS ALERT După magistrați, Ilie Bolojan lovește și în personalul militar. Angajații din MAI și ministerul Apărării, vizați de legea pensiilor speciale
22:04
După magistrați, Ilie Bolojan lovește și în personalul militar. Angajații din MAI și ministerul Apărării, vizați de legea pensiilor speciale
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Cele mai noi