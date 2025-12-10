Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului

Crăciunul vine cu noroc triplu pentru două zodii: bani, carieră și iubire. Nativii privilegiați ai zodiacului vor avea parte de noi oportunități, abundență și vești bune și totul pare că vine drept un cadou pentru ei chiar de în perioada de sărbători.

Potrivit Cancan, cele două zodii norocoase sunt Balanță și Scorpion.

Balanță

Balanțele nu vor primi doar cadouri de la apropiați de Crăciun, ci și de la Univers. Perioada sărbătorilor vine cu recompense pentru eforturile pe care acești nativi le depun de multă vreme și simțeau că nu primesc nimic în schimb. Recunoaștere, apreciere și colaborări noi pentru acești nativi.

Pe plan sentimental, zodia Balanță nu se poate plânge deloc pentru că cei singuri au șanse mari să iasă la o întâlnire cu potențial de viitor pe termen lung, iar cei aflați într-o relație vor observa cum legătura cu partenerul capătă noi dimensiuni.

Săgetător

Săgetătorii vor simți cum finalul anului este al lor, totul le merge bine și parcă nici nu le va veni să creadă că sunt atât de norocoși. Pe plan profesional, acești nativi au șanse mari să primească un răspuns pozitiv legat de un proiect amânat de ceva timp sau chiar o promovare la locul de muncă.

În ceea ce privește dragostea, acești nativi vor fi surprinși de revederi cu persoane vechi, împăcări neașteptate sau începuturi pasionale.

Autorul mai recomandă:

Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante

Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși

Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!

Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă

Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine sunt marii aleși ai destinului