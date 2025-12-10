Războiul dintre Trump și Maduro ajunge la un alt nivel: SUA confiscă navele petroliere, liderul de la Caracas țipă că Președintele SUA e imperialist

Statele Unite au confiscat un petrolier din largul coastei Venezuelei, marcând o escaladare majoră în tensiunile dintre Washington DC și Caracas. Procurorul general al SUA, Pam Bondi a dat publicității imaginile care arată cum forțele armate americane au capturat și confiscat un petrolier sancționat în largul coastelor Venezuelei.

Operațiunea a fost condusă de FBI, Serviciul de Investigații pentru Securitate Internă și Pază de Coastă al SUA dar și de Departamentul de Război. SUA consideră că petrolierul lui Maduro a fost implicat în transporturi ilicite de petrol către organizații teroriste străine, în Iran și Venezuela.

Întrebat ce face cu petrolul Venezuelei, Donald Trump a spus că îl păstrează.

Trump: Vom păstra petrolul

Donald Trump, la cea de-a patra lună de la începerea campaniei de operațiuni militare în Caraibe, nu prea pare să dea înapoi și continuă să depună eforturi pentru înlăturarea regimului lui Nicolas Maduro. Președintele a confirmat reușita operațiunii miercuri în fața presei.

„Am confiscat un petrolier din largul coastelor Venezuelei, un petrolier mare, foarte mae, unul dintre cele mai mari pe care le-am confiscat. Și alte lucruri se întâmplă acum și le veți vedea mai târziu și veți vorbi despre acestea mai târziu cu alți oameni. Petrolierul a fost confiscat de bună credință”, a spus Trump către reporteri.

Reporter: „Ce se întâmplă cu petrolul de pe nava aceea?”

Trump i-a răspuns:

„Cred că îl păstrăm.”

Doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că operațiunea a fost condusă de Garda de Coastă a SUA, dar nu au dat alte detalii privind denumirea petrolierului sau despre locul exact unde a fost interceptat.

Maduro îl imploră pe Trump să nu atace Venezuela

Președintele venezuelean aflat la putere din 2013, Nicolas Maduro, l-a implorat din nou pe președintele SUA să nu atace țara, asta în timp ce purta o pălărie în fața mulțimii.

„Din Venezuela, cerem încetarea intervenției SUA în țara noastră și în America Latină. Gata cu schimbările de regim, loviturile de stat și invaziile.

Gata cu Vietnamul!

Gata cu Somalia!

Gata cu Irakul!

Gata cu Afganistanul!

Gata cu Libia! Gata cu războaiele, gata cu masacrele imperiale!”, a strigat liderul de la Caracas.

Sursa Foto: Pentagon

