Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump

10 dec. 2025, 23:23, Actualitate
Președintele SUA, Donald Trump

Administrația Trump vrea să ceară companiilor de tehnologie acces liber la arhiva conturilor de social media din ultimii 5 ani, pentru a stabili pe cine primește sau nu în America. Așadar, ai mare grijă ce postezi, pentru că de asta poate depinde intrarea ta în Statele Unite!

Informațiile vor fi analizate și, în cazul cetățenilor care nu au nevoie de viză, pe lângă istoricul online, Poliția de Frontieră ar putea cere și adresele de email și numerele de telefon apelate în ultimii 5 ani, plus adresele și numele celor din familii.

