Dan Dungaciu: „Niciun stat nu vrea să plece din Uniune, ci se vrea reformarea Uniunii Europene”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Uniunea Europeană are nevoie de o reformare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Energia europeană este doar la statele naționale astăzi. Ia energia și folosește-o. Nimeni, niciun stat național nu vrea să plece din Uniunea Europeană. Vrea să reformeze Uniunea Europeană.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Uniunea Europeană ar trebui reformată. Acesta a început prin a spune că fanariotismul ideologic se bazează pe încadrarea tuturor părerilor sub o singură idee dictată.

„România are politica externă pe care alții au desenat-o. Fanariotism ideologic înseamnă că unii nu-ți mai trimit oameni de la Constantinopol, ci îți așează o carcasă ideologică deasupra ta și tu pui oamenii care se pot înșuruba la carcasă ideologică. Asta suntem noi acuma. Și carcasa ideologică înseamnă că tu îți pui oamenii înșurubați acolo, care sunt săraci și au capul ca să potrivească cu ideologia aceea. Deci noi suntem acum într-o politică externă în care am pus toate ouăle în coșul european… Nu, în coșul Bruxelles-ului. Că nu aș vrea să facem confuzie între Europa…”, susține Dungaciu.

Sociologul susține că Uniunea Europeană are nevoie de o reformă. Acesta susține că suveraniștii, și chiar americanii, nu au ceva împotriva Europei. Aceștia ar fi împotriva Uniunii Europene și a modului în care se manifestă în ultimii ani.