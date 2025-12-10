După magistrați, Ilie Bolojan lovește și în personalul militar. Angajații din MAI și ministerul Apărării, vizați de legea pensiilor speciale

Ilie Bolojan a declarat miercuri seara la B1TV că reforma pensiilor speciale vizează și cadrele militare și angajații din cadrul Ministerului de Interne sau al Apărării.

„Sunt pensii de serviciu. Nu mai putem să susținem pensionari la 48 de ani nu mai este suportabil pentru economia noastră. Trebuie să creștem la vârsta de pensioanre la 65 de ani. Acest lucru e valabil pentru Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării”, a declarat prim-ministrul pentru sursa menționată.

Premierul Ilie Bolojan a menționat că în privința vârstei de pensionare se va ține, în continuare, cont de dificultatea activității prestate. Acesta a subliniat, însă, că vârsta de pensionare va crește și în cazul militarilor.

FOTO: Mediafax

