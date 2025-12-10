Prima pagină » Știri externe » Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA. Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina: Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord

🚨 Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA. Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina: Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord

10 dec. 2025, Știri externe
23:18

UPDATE: Trump - Zelenski trebuie să fie realist

Donald Trump a făcut o nouă declarație despre Zelenski și alegerile din Ucraina. El spune că liderii europeni vor să se întâlnească cu el în acest weekend, alături de Zelenski.

„Ei ne-au invitat să ne întâlnim în Europa în acest weekend și vom lua o decizie în funcție de ceea ce ne vor oferi. Nu vrem să pierdem timpul”,  a adăugat președintele SUA.

Liderii europeni vor să se întâlnească cu noi în acest weekend, alături de Zelenski, a spus Trump.

„Zelenski trebuie să fie realist. Mă întreb cât timp mai trebuie să treacă până la alegeri? 82% din poporul ucrainean cere un acord”, a spus președintele SUA.

23:02

UPDATE: Meloni l-ar fi convins pe Zelenski să facă „concesii”

Premierul italian Giorgia Meloni l-a convins pe Volodimir Zelenski să facă „concesii dureroase”  pentru a încheia pacea cu Rusia, au dezvăluit surse pentru presa italiană.

Giorgia Meloni i-a spus lui Volodimir Zelenski că Kievul ar putea fi nevoit să facă compromisuri pentru a accelera procesul de negociere, mediat și susținut de SUA, potrivit Corriere Della Sera.

Ucraina a trimis răspunsul său la ultimul proiect de plan de pace al SUA, informează Axios. Telegraph dezvăluie că Ucraina ar putea abandona Donbasul dacă Rusia  face la fel. Kievul ar putea renunța definitiv la teritoriile sale dacă Rusia va face concesii reciproce, a relatat ziarul britanic , citând surse.

Negociatorii ucraineni au avertizat că acest pas este inacceptabil pentru Kiev, dar nu au exclus posibilitatea renunțării la teritoriile supuse concesiilor reciproce din partea Moscovei, a relatat ziarul The Telegraph.

Trump crește presiunile asupra Ucrainei în privința cedării teritoriilor

Conform surselor publicației, problema garanțiilor americane pentru Ucraina rămâne un obstacol în negocieri. Partea americană crește presiunea asupra Kievului pentru a renunța la revendicările sale teritoriale ca parte a soluționării conflictului ruso-ucrainean, au declarat sursele.

Pe 8 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că planul de pace a fost redus de la 28 la 20 de puncte. El a susținut că au fost excluse din document clauzele nefavorabile Ucrainei, iar părțile nu au ajuns încă la un compromis în privința disputelor teritoriale.

Potrivit secretarului de stat american Marco Rubio, Rusia și Ucraina nu reușesc să ajungă la un acord asupra a 20% din teritoriul Republicii Populare Donețk, o suprafață de 30-50 de kilometri.

Jurnalist: Ucraina a trimis planul de pace Statelor Unite

Între timp, și reporterul Barack Ravid a postat pe X:

„Miercuri, Ucraina a trimis administrației Trump răspunsul său la ultimul proiect de plan de pace al SUA, mi-au comunicat oficiali ucraineni și americani”.

Știre în curs de actualizare 

Autorul recomandă: „Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump

Cele mai noi