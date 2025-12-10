🚨 Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA. Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina: Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord

23:18

Donald Trump a făcut o nouă declarație despre Zelenski și alegerile din Ucraina. El spune că liderii europeni vor să se întâlnească cu el în acest weekend, alături de Zelenski.

„Ei ne-au invitat să ne întâlnim în Europa în acest weekend și vom lua o decizie în funcție de ceea ce ne vor oferi. Nu vrem să pierdem timpul”, a adăugat președintele SUA.

Liderii europeni vor să se întâlnească cu noi în acest weekend, alături de Zelenski, a spus Trump.

„Zelenski trebuie să fie realist. Mă întreb cât timp mai trebuie să treacă până la alegeri? 82% din poporul ucrainean cere un acord”, a spus președintele SUA.