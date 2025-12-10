Dan Dungaciu: „Decât să aștept pasiv lava care vine din America, mai bine am decis să intru în politică”

În ediția din 10 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, sociologul Dan Dungaciu a vorbit deschis despre motivul alegerii implicării în politică, o decizie pe care o descrie ca fiind impusă de contextul actual al societății și politicii românești. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a explicat că, deși nu a avut vreodată intenția să intre în „politica activă” și nici nu s-a pregătit în mod special pentru acest demers, forța politicului a devenit de neocolit.

”Chiar dacă tu nu intrai în politică, intra politica în tine, ca să zic așa. Adică treptat, și vă aduceți aminte că noi am comentat enorm dezbaterea din America, ce se întâmpla în America, 2017, 18, 19, 20… Am simțit că intrăm în aceeași logică, în care spațiu de neutralitate devine inexistent sau devine o iluzie. Practic, astăzi în România, dacă ai pretenția să spui că ești undeva într-o zonă de neutră, într-o parte și alta, trebuie să nu fi niciunde” , spune sociologul.

Dungaciu a mai observat că această criză a neutralității se reflectă în diverse sectoare ale societății, de la instituțiile educaționale până la expresii culturale.