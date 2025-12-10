Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Decât să aștept pasiv lava care vine din America, mai bine am decis să intru în politică”

Dan Dungaciu: „Decât să aștept pasiv lava care vine din America, mai bine am decis să intru în politică”

Serdaru Mihaela
10 dec. 2025, 23:00, Marius Tucă Show

În ediția din 10 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, sociologul Dan Dungaciu a vorbit deschis despre motivul alegerii implicării în politică, o decizie pe care o descrie ca fiind impusă de contextul actual al societății și politicii românești. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a explicat că, deși nu a avut vreodată intenția să intre în „politica activă” și nici nu s-a pregătit în mod special pentru acest demers, forța politicului a devenit de neocolit.

”Chiar dacă tu nu intrai în politică, intra politica în tine, ca să zic așa. Adică treptat, și vă aduceți aminte că noi am comentat enorm dezbaterea din America, ce se întâmpla în America, 2017, 18, 19, 20… Am simțit că intrăm în aceeași logică, în care spațiu de neutralitate devine inexistent sau devine o iluzie. Practic, astăzi în România, dacă ai pretenția să spui că ești undeva într-o zonă de neutră, într-o parte și alta, trebuie să nu fi niciunde” , spune sociologul.

Dungaciu a mai observat că această criză a neutralității se reflectă în diverse sectoare ale societății, de la instituțiile educaționale până la expresii culturale.

„ Și am avut sentimentul ăsta și în societate. Îmi spunea la un moment dat un preot, zice, domnul profesor, dacă zicem prea tare despre biserică, astăzi suntem georgiști. Dacă ai un profesor de română, sau unul de istorie sau de geografie, care apasă prea puternic pe pedala asta a istoriei, a limbii, a idei de identitate, e naționalist. El făcându-și profesia, practic. Și dacă aveai pe cineva din rații internaționale, care nu era conform cu mainstream oficial politic, era putinist. Deci, ce vreau să spun este că politicul ăsta a intrat peste noi într-o măsură așa de mare, încât am spus că decât să aștept pasiv această lavă care vine, mai bine fac acest pas” , conchide  Dan Dungaciu

