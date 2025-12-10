Prima pagină » HOROSCOP » Trei zodii vor fi protejate de divinitate, în decembrie 2025. Nativii respectivi vor avea mult noroc pe toate planurile

10 dec. 2025, 23:55

10 dec. 2025, 23:55, HOROSCOP
Trei zodii vor fi protejate de divinitate, în decembrie 2025. Nativii respectivi vor avea mult noroc pe toate planurile
Trei zodii vor fi favoritele astrelor, înainte de sărbătorile de iarnă, nativii respectivi fiind protejați de divinitate. Pentru ei va urma o perioadă cu noroc și, încă din a doua săptămână, vor resimți protecția pe care astrele o au asupra lor în perioada următoare.

Toate planurile lor vor merge așa cum își doresc și trebuie să profite de contextul în care se află pentru a le pune în aplicare. Mai mult, vor avea parte de susținere, iar această perioadă ar putea să le schimbe viața în viitor. Potrivit SpyNews, cele treo zodii vizate sunt: Leu, Balanță și Gemeni.

Horoscopul săptămânii 8-14 decembrie 2025. Noroc financiar pentru 3 zodii. Oportunități majore pentru acești nativi

Leu

Această zodie este una dintre cele trei protejate de divinitate în luna decembrie 2025. Nativii vor avea parte de sărbători magice și îmbelșugate, alături de persoanele importante din viața lor. Ei sunt sfătuiți de astre să se bucure din plin de această perioadă și să lase deoparte grijile care i-au măcinat în ultima perioadă. Vor excela pe plan financiar mai mult ca niciodată, dar trebuie să fie atenți la deciziile pe care le vor lua. Atenție, o alegere pripită îi poate duce la pierderi mari!

Balanță

Luna decembrie aduce noroc în dragoste și la bani, astfel că nu le va lipsi nimic pentru a fi fericiți în perioada următoare. Balanțele vor avea parte de sărbători așa cum au visat, alături de persoanele cărora le-au dus dorul. Crăciunul de anul acesta va arăta exact așa cum își doresc acești nativi, astfel că vor începe anul 2026 cu o energie bună.

Gemeni

Deși au trecut printr-o perioadă grea în ultima perioadă, Gemenii vor avea parte de susținerea și iubirea celor dragi. Planurile acestor nativi pentru sărbătorile de iarnă se vor schimba în ultimul moment, dar pare a fi o decizie bună.

