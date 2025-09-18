Prima pagină » HOROSCOP » Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată”

Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată"

18 sept. 2025
Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată”
FOTO - Caracter ilustrativ

Luna septembrie 2025 a adus schimbări majore în plan astrologic, iar pentru patru semne zodiacale aceste energii marchează un punct de cotitură.

Astfel, potrivit astrologului Matilda Zhuang, finalul de lună reprezintă pentru Tauri, Lei, Scorpioni și Vărsători momentul în care „se încheie sezonul unui stres de lungă durată”.

Revenirea lui Saturn în Pești, ca parte a retrogradului său, a scos la suprafață lecții de viață legate de responsabilitate și karmă, iar odată cu eclipsa de Lună de la începutul lunii și eclipsa de Soare de la final, Universul pregătește un nou început pentru cei dispuși să lase trecutul în urmă, notează Playtech.

Taur

Taurii sunt primii care simt această eliberare, mai ales că – după un an cu suișuri și coborâșuri pe plan amoros – sfârșitul lunii aduce o schimbare benefică. Fie un prieten apropiat le face o confesiune surprinzătoare, fie energia unei relații existente se reînnoiește, dar banii rămân un punct sensibil. Acești nativi sunt îndemnați să analizeze cât oferă altora și dacă primesc suficient înapoi, pentru a găsi echilibrul între confort și creștere personală.

Leu

Leii încheie un ciclu karmic dificil, după o perioadă în care au repetat aceleași greșeli în dragoste sau familie. Astrele îi îndeamnă să se elibereze de bagajele emoționale care le blochează progresul, luna septembrie aducând un moment decisiv și în plan financiar, adică șansa de a ieși din datorii sau de a-și organiza mai bine veniturile.

Scorpion

Pentru Scorpioni, dragostea revine în centrul atenției. Dacă în trecut relațiile au părut lipsite de pasiune, luna aceasta energia se schimbă radical. Totuși, astrologul avertizează că anturajul nepotrivit al acestor nativi poate diminua norocul. Doar prin eliminarea oamenilor care le consumă energia pot atrage binecuvântările meritate.

Vărsător

Vărsătorii traversează o transformare profundă în relații, dar chimbarea nu vine din partea celorlalți, ci din modul în care aleg ei să se implice. Întrebarea este… „Ce trebuie să vindeci sau să devii pentru a atrage partenerul dorit?”. Răspunsul îi va ghida către maturitate și relații autentice.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

