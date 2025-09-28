Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 29 septembrie 2025. RACII petrec mai mult timp cu familia

Horoscop 29 septembrie 2025. RACII petrec mai mult timp cu familia

28 sept. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 29 septembrie 2025. RACII petrec mai mult timp cu familia

Petreci mai mult timp cu cei dragi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 29 septembrie 2025.

Berbec

Ar trebui să te simți deosebit de încrezător astăzi. Ai muncit foarte mult în ultima vreme, iar recunoașterea pe care ai primit-o contribuie în mare măsură la consolidarea sentimentului tău de autoapreciere. Obiectivele tale în viață par brusc mai ușor de atins și le vei urmări cu un elan reînnoit. Încrederea ta se bazează pe realitate. Cu siguranță vei reuși.

Taur

Aceasta este o zi dedicată distracției și frivolității, nu una în care vei reuși să-ți termini multe dintre treburile pe care le ai de făcut. Oricât ai încerca să te concentrezi asupra sarcinii pe care o ai de îndeplinit, peste tot te așteaptă distrageri. Prietenii tăi de pe e-mail ar putea să-ți trimită glume și mesaje, iar prietenii tăi ar putea să te bată la cap să te alături lor pentru orice fel de ieșire este posibilă acum. Ai putea la fel de bine să cedezi.

Gemeni

Ești o persoană cu multe talente, iar astăzi probabil că vei descoperi încă unul. Livrarea unui nou echipament te face să te simți ca și cum ai primit o jucărie pentru propria ta plăcere. Dar odată ce ai pus computerul sau mașina în funcțiune, trebuie să o împărtășești cu colegii tăi! Ei vor fi foarte impresionați de abilitățile tale tehnice.

Rac

Nu te mira dacă astăzi te vor contacta multe persoane, fiecare dintre ele dorind să discute cu tine. Se pare că ești autoritatea în toate domeniile. Toată atenția primită este flatantă, dar îți îngreunează munca. Fă tot ce poți pentru a-ți ajuta colegii, apoi spune-le că serviciul de asistență este închis pentru astăzi. Vrei să pleci mai devreme de la serviciu pentru a putea petrece timp cu cei dragi.

Leu

Fii prietenul cuiva nou și dă o mână de ajutor pentru o cauză mai mare decât propriul tău progres. Aliază-te cu oamenii oferindu-ți sprijinul în loc să îl ceri. Oferă mai mult din tine și vei vedea că pe termen lung vei primi mult mai mult decât ai fi cerut vreodată. Fii generos cu cei din jurul tău și formează obiective colective de care să beneficieze toată lumea.

Fecioară

Gazul este pornit. O singură scânteie poate provoca o minge de foc explozivă. Există o cantitate imensă de energie potențială în această zi care așteaptă doar să fie dezlănțuită. Știi în ce te bagi înainte de a aprinde acel chibrit. Efectele acțiunilor tale se vor răsfrânge pentru ceva timp. Poate că există o problemă care se pregătește și care nu mai poate fi ignorată.

Balanță

Aceasta este cu adevărat o zi a noilor începuturi. Poți începe un nou ciclu de emoții și înțelegere care te poate ajuta să dezvolți calitatea și profunzimea relațiilor tale. Reține că toate nivelurile relațiilor vor fi afectate într-un fel sau altul. Ia-ți timp pentru a lua în considerare faptul că te afli la linia de start. Concentrează-te și aliniază-te la obiectivele tale și la persoanele care te pot ajuta să le atingi.

Scorpion

Nu te mai gândi la proiecte și rutine vechi bazate pe situații care au expirat de mult. Observă schimbările care au avut loc în jurul tău și ajustează-ți planurile. Este un moment bun pentru a-ți examina cu sinceritate situația. Să fii agresiv în abordarea ta față de îmbunătățire și schimbare înseamnă să renunți la ceea ce nu îți mai servește. Mergi înainte cu curaj în loc de ezitare.

Săgetător

Ești apt să te simți mai puternic în interior, ceea ce te ajută să conectezi partea interioară și cea exterioară a personalității tale. Este posibil să simți că ai toate trupele unite pe un front comun și că faci progrese extraordinare pentru a-ți atinge obiectivele. Nu te opri. Impulsul tău este puternic. Lucrurile pe care le pui în mișcare acum vor avea un efect extraordinar care va continua să crească în timp.

Capricorn

Există o calitate explozivă a zilei. S-ar putea să mergi pe jos și îți vezi de treabă când cineva se lovește din greșeală de tine. Prima ta reacție poate fi să împingi acea persoană înapoi. Neatenția celorlalți te poate face să ai accese de furie. Faci tot posibilul să ții aceste tendințe sub control, mai ales atunci când conduci.

Vărsător

Ai o cantitate extraordinară de energie și entuziasm care te ajută să avansezi în proiectele tale. Ai grijă să nu acționezi în grabă sau impulsiv. Ai grijă să nu pornești pe un drum nou fără să ai o idee bună despre direcția în care se îndreaptă. Deciziile pripite pot duce la situații periculoase, așa că ar trebui să știi în ce direcție să mergi înainte de a porni mașina. Fii în siguranță.

Pești

O relație cu un partener apropiat ar putea deveni puțin confuză. Ai putea reacționa rapid la o situație fără să te gândești cu adevărat înainte de a vorbi. S-ar putea să existe o oarecare confuzie în mintea ta dacă să rămâi tăcut sau să iei o cale mai agresivă și să spui pe față tot ce simți. Este important să găsești un echilibru egal între cele două.

Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Momentul când primarul comunei Troianul din Teleorman primeşte şpagă la plic
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Dudu Ionescu, fost consilier prezidențial în mandatul lui Iohannis, dezvăluie totul
Evz.ro
Fructul dulce al toamnei care îngrașă. Toată lumea îl adoră
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Totul pentru vânătorile lui Nicolae Ceaușescu”
VIDEO Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas
15:57
Protest cu zeci de mii de participanți la BERLIN. Au cerut încheierea războiului dintre Israel și Hamas
ANALIZĂ Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece”
15:34
Totuși, cât de gravă e amenințarea Rusiei la adresa Europei? Țările NATO o percep diferit, diferențele de opinii aduc COMPROMISURI. „Așa era și în timpul Războiului Rece”
EXTERNE Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
15:34
Alegeri în Republica Moldova. Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului a fost DEPĂȘIT
ACTUALITATE Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie
15:26
Florian Coldea, pios omagiu la moartea lui Dumitru Dumbravă. Cei doi generali, buni prieteni, erau colegi de lot în procesul demarat de DNA în iulie
ACTUALITATE Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
15:20
Podul IOR din Sectorul 3, București, intră într-o stare de degradare accelerată. Bucăți de beton din infrastructură se prăbușesc în lac
EXTERNE După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă
15:15
După punerea sub acuzare a fostului director FBI James Comey, Trump anunță: „Vor mai fi și alții.” George SOROS, pe listă