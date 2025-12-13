Prima pagină » HOROSCOP » Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor

13 dec. 2025, 17:38, HOROSCOP
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Anul 2026 se anunță unul remarcabil pentru câteva zodii. Nativii acestora se vor afla în centrul atenției, vor atrage toate privirile și vor lăsa o amprentă puternică, fie că este vorba de succes profesional sau realizări personale ori transformări majore, nativii acestor semne

Potrivit Spynews, cele patru zodii care vor avea un an incredibil în 2026 sunt: Berbec, Vărsător, Leu și Gemeni.

Berbec

Anul acesta, ai avut ocazia să experimentezi cum este să fii personajul principal atunci când două planete generaționale, Saturn și Neptun, au avut fiecare o scurtă ședere în semnul tău. În 2026, însă, ambele se mută definitiv, și brusc, toate privirile sunt îndreptate spre tine.

Pentru că Saturn reprezintă restricții și limitări, lucrurile cu siguranță nu vor fi ușoare, iar astrologii spun că urmează o perioadă de lecții karmice pentru tine, pe măsură ce înveți să „te concentrezi și să ai disciplină”. Saturn se află în zodia ta până în 2028, așa că ai destul timp să înveți lecțiile planetei și să le încorporezi în viața ta.

Vărsător

Ai devenit personajul principal când Pluto a intrat pentru prima dată în semnul tău la sfârșitul anului 2024, iar această energie continuă până în 2026.

Potrivit astrologilor, Pluto te obligă să te confrunți cu unele temeri, cu partea întunecată a vieții, astfel încât să poți în cele din urmă să depășești orice te reține, fie conștient, fie inconștient.

Horoscopul săptămânii 8-14 decembrie 2025. Noroc financiar pentru 3 zodii. Oportunități majore pentru acești nativi

FOTO – Caracter ilustrativ

Leu

2026 este anul tău smarald, ceea ce te face personajul principal în toate sensurile bune. Un an smarald este atunci când Jupiter, planeta norocului și expansiunii, intră în semnul tău, „aducând binecuvântări și înțelepciune”.

Când Jupiter va intra oficial în semnul tău pe 30 iunie 2026, acesta va fi semnalul universului ca să „experimentezi lucruri noi”. Nodul Sud va intra și el în semnul tău în iulie, așa că va trebui să renunți la tot ce te-a ținut pe loc, pentru a putea profita la maximum de tot ce are Jupiter de oferit.

Gemeni

Anul de smarald se încheie în iunie 2026 pentru Gemeni, dar schimbările vor continuă să vină. Pentru acești nativi, anul 2026 este cu siguranță unul de transformare, iar acest proces nu se va opri în iunie.

Potrivit astrologilor, în aprilie 2026, Uranus, „planeta marilor schimbări și treziri”, intră în acest semn, aducând o energie puternică care va încuraja eliberarea nativilor de limitările care i-au ținut pe loc. Sub această influență cosmică, Gemenii vor simți nevoia de schimbare și de reinventare.

