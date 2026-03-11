Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026

Astrologul Cristina Demetrescu a revenit în platoul emisiunii „Vorbește Lumea” cu o analiză amplă a perioadei marcate de Mercur retrograd în Pești, un context astral care aduce încurcături, revelații și situații ce cer multă atenție.

Pe lângă conjuncțiile Lunii cu Uranus și Jupiter, care aduc surprize și momente de respiro, elementul central al perioadei rămâne retrogradarea lui Mercur.

Cât durează Mercur retrograd

În această etapă, Mercur retrogradează în zodia Pești în intervalul 25 februarie – 20 martie. Asta înseamnă aproape trei săptămâni în care comunicarea, documentele, negocierile, transportul și tehnologia pot funcționa cu sincope. În plus, efectele nu dispar brusc în ziua în care planeta își reia mersul direct. De regulă, mai există câteva zile de „umbră”, în care lucrurile se reașază treptat.

Ce înseamnă Mercur retrograd

Din punct de vedere astrologic, Mercur guvernează comunicarea, contractele, tranzacțiile, deplasările și modul în care procesăm informația.

Atunci când este retrograd, apar:

întârzieri și blocaje

mesaje pierdute sau interpretate greșit

probleme tehnice

răzgândiri și renegocieri

revenirea unor persoane sau situații din trecut

Cristina Demetrescu explică faptul că perioada nu este una negativă în sine, ci una de revizuire. Tot ce a fost făcut superficial revine pentru a fi corectat.

Conjuncția Lună–Uranus aduce surprize neașteptate, iar întâlnirea Lunii cu Jupiter oferă inspirație și soluții salvatoare, mai ales pentru cei care aleg să fie atenți și strategici.

Leu

Leii trebuie să fie atenți la plăți restante și la penalități. Pot apărea cheltuieli neașteptate.

Ce trebuie să facă:

să verifice conturile

să păstreze dovezile de plată

să evite amânările

Responsabilitatea financiară este esențială.

Restul zodiilor AICI