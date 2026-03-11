Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026

Astrologul Cristina Demetrescu a revenit în platoul emisiunii „Vorbește Lumea” cu o analiză amplă a perioadei marcate de Mercur retrograd în Pești, un context astral care aduce încurcături, revelații și situații ce cer multă atenție.
Pe lângă conjuncțiile Lunii cu Uranus și Jupiter, care aduc surprize și momente de respiro, elementul central al perioadei rămâne retrogradarea lui Mercur.
În această etapă, Mercur retrogradează în zodia Pești în intervalul 25 februarie – 20 martie. Asta înseamnă aproape trei săptămâni în care comunicarea, documentele, negocierile, transportul și tehnologia pot funcționa cu sincope. În plus, efectele nu dispar brusc în ziua în care planeta își reia mersul direct. De regulă, mai există câteva zile de „umbră”, în care lucrurile se reașază treptat.
Din punct de vedere astrologic, Mercur guvernează comunicarea, contractele, tranzacțiile, deplasările și modul în care procesăm informația.
Atunci când este retrograd, apar:
Cristina Demetrescu explică faptul că perioada nu este una negativă în sine, ci una de revizuire. Tot ce a fost făcut superficial revine pentru a fi corectat.
Conjuncția Lună–Uranus aduce surprize neașteptate, iar întâlnirea Lunii cu Jupiter oferă inspirație și soluții salvatoare, mai ales pentru cei care aleg să fie atenți și strategici.
