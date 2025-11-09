Din 10 noiembrie 2025, pentru două ZODII începe să se destrame totul. Nimeni nu-i va mai putea ajuta pe acești nativi

Două zodii vor simți o energie tensionată și plină de provocări, începând de luni, 10 noiembrie 2025. Astrologii avertizează că pentru acești nativi urmează zile dificile, în care se pot destrăma relații, planuri sau legături la care țineau enorm.

Mai mult, o veste neașteptată le va zgudui universul interior, iar nimeni nu îi va putea ajuta. Nu va exista o persoană care să le aline cu adevărat durerea sau confuzia pe care o vor resimți.

Potrivit bzi.ro, pentru Scorpioni și Gemeni, începutul săptămânii nu este deloc ușor și vor primi vești răscolitoare care le pot schimba complet direcția.

Totuși, în spatele acestor evenimente aparent nedrepte, se află o curățare karmică profundă, iar Universul le transmite că e momentul să lase în urmă ceea ce le consumă energia și să accepte finalurile ca pe o binecuvântare ascunsă.

Deși nimeni nu le va putea alina imediat durerea, timpul și înțelepciunea îi vor ajuta să înțeleagă că totul s-a petrecut spre binele lor, mai scrie sursa citată.

Scorpion

Pentru Scorpioni, ziua de luni marchează un punct de cotitură emoțională pentru că, de obicei puternici și greu de răvășit, se vor confrunta cu o veste care le va dărâma toate certitudinile. Poate fi vorba despre o trădare în dragoste, o despărțire bruscă sau un adevăr ascuns care iese la suprafață și îi rănește profund.

Mai mult, energia planetelor aduce la suprafață tensiuni mai vechi, iar ceea ce părea stabil se destramă într-o singură clipă. Acești nativi trebuie să învețe să accepte ceea ce nu mai poate fi salvat și să-și redescopere puterea interioară. Universul le oferă o lecție dureroasă, dar necesară, care îi va ajuta să renască mai înțelepți și mai puternici decât înainte.

În plan profesional, o schimbare bruscă le poate aduce confuzie sau pierderi temporare, dar în realitate, această instabilitate îi va conduce către o direcție mai potrivită pentru ei.

Gemeni

Gemenii, cunoscuți ca nativi ai comunicării și ai adaptabilității, intră într-o săptămână în care Universul le va testa limitele emoționale. Ziua de luni, 10 noiembrie, vine cu tensiuni, certuri sau o veste care le dă lumea peste cap.

Poate fi o problemă legată de familie, o ruptură în plan sentimental sau o dezamăgire venită din partea unei persoane apropiate. Deși la început vor simți că totul se destramă, această perioadă are rolul de a le arăta adevărul pe care îl evitau de multă vreme.

Vor învăța că nu pot salva oameni care nu vor să fie salvați și că, uneori, singura cale este să meargă mai departe, chiar dacă acest lucru doare.