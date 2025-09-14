Horoscop 15 septembrie 2025. PEȘTII câștigă un premiu

Prezentul e cel mai bun timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 15 septembrie 2025.

Berbec

Ai observat cum întârzierile par să apară tot mai des. Ziua de astăzi nu va face excepție. Ceva ce așteptai a fost amânat din nou. S-ar putea ca formularul de comandă să se fi pierdut sau că a existat o întârziere neprevăzută în trimiterea acestuia către tine. Chiar și cu temperamentul tău blând, începi să fii puțin iritat! Stai liniștit. Totul se va rezolva în scurt timp.

Taur

Ieși afară și fă mișcare! Dacă reușești să îți iei o zi liberă, ar fi un moment bun pentru a elibera energie. Îți plăcea competiția când erai mic. Îți amintești cât de antrenant era să fii primul în vârful dealului? Viața ta va fi mult îmbogățită dacă ai putea găsi o modalitate de a reaprinde sentimente similare.

Gemeni

Dedică-ți ziua copiilor sau partenerului. S-ar putea să protestezi că este prea greu să găsești timp pentru a le acorda atenția pe care o merită. Nu ai timp nici pentru tine și cu atât mai puțin pentru altcineva. În orice caz, probabil că te vei simți împărțit între ceea ce se așteaptă de la tine și ceea ce simți că poți oferi în mod realist. Dacă vrei să risipești tensiunea interioară, ai grijă la alegerile pe care le faci în următoarele săptămâni.

Rac

Un prieten sau un membru al familiei vă otrăvește încet, încet relația. O neînțelegere între voi doi se va dovedi în cele din urmă benefică pe termen lung. De ce? Te face să realizezi cât de inconfortabil te simți cu relațiile vagi și nedefinite. Astăzi ar fi o zi bună pentru a scrie o scrisoare persoanei în cauză. Este posibil ca rezultatele să-ți pară mulțumitoare.

Leu

Faza sociabilă în care te afli în prezent îți solicită multă energie. Ești atras de unele dintre noile tale cunoștințe, dar ești iritat de altele. Unul, în special, îți provoacă astăzi o adevărată anxietate. Ai două opțiuni. Fie abandonezi complet noul tău grup de prieteni, fie îl expulzezi pe cel care îți creează probleme.

Fecioară

Dacă ți se întâmplă să fii martor la o izbucnire violentă pe stradă, la serviciu sau la televizor, devii brusc conștient de vulnerabilitatea ta. Nu lăsa să te sperie și să te ascunzi. Ca unul dintre puținii gardieni rămași ai rezervelor tot mai puține de bunătate din lume, ai o responsabilitate.

Balanță

Oamenii spun uneori că ești cam agresiv în abordarea ta, dar astăzi te simți puțin obosit să conduci atacul pe câmpul de luptă. Poți prelua multe de la prietenii tăi, care te pot învăța să gândești lucrurile în termeni relativi, fără să te lași implicat emoțional în fiecare situație. Încearcă să te relaxezi pentru o schimbare!

Scorpion

S-ar putea să fii hipersensibil. Este posibil să fii iritabil și conflictual, deoarece începi să bănuiești că proiectele pe termen lung ar putea să nu fie finalizate. A venit momentul să faci un bilanț. Există probabil un motiv întemeiat pentru care nu ai reușit să finalizezi acel proiect pe care l-ai întreprins în urmă cu câteva luni. Sfaturile celorlalți ar trebui să vă îndrume în direcția corectă.

Săgetător

Nu are rost să încerci să dai un sens zilei de azi. O mare parte din ceea ce se întâmplă are loc la nivel inconștient și sfidează orice explicație rațională. Este posibil să fi avut un vis noaptea trecută demn de o interpretare profesională. Ar putea fi o zi foarte profitabilă pentru tine.

Capricorn

Aceasta este o perioadă confuză pentru noi toți. Dar, fără îndoială, ați observat acest lucru. În astfel de circumstanțe, unii oameni devin mai rigizi ca niciodată, pentru că se opun schimbărilor. Ei încearcă să se agațe de tradiție. Condițiile actuale ar trebui să te inspire să renunți la unele dintre convingerile tale.

Vărsător

Ce ai de pierdut? Planetele te scutură în speranța de a te debarasa de vechile tale obiective pentru a face loc unei noi creșteri. Simți îndoială acolo unde altădată era doar certitudine. Când te gândești la ce se poate întâmpla mai rău, te poate ajuta să realizezi că ceea ce te agăți nu este chiar atât de important. Este timpul să renunți și să începi din nou.

Pești

Nu ești singurul care îți poate rezolva problemelE. Ai încredere că există și alte persoane capabile să te înțeleagă. Cei care vor să te ajute sunt motivați doar de iubire, fără motive ascunse. Este în natura ta să fii sceptic, dar acești oameni există. Și ghici ce? Azi ai putea comunica cu unul dintre ei!