Prima pagină » HOROSCOP » HOROSCOP 19 septembrie 2025. Zodia care atrage bani și noroc financiar astăzi

HOROSCOP 19 septembrie 2025. Zodia care atrage bani și noroc financiar astăzi

Denis Andrei
19 sept. 2025, 10:04, HOROSCOP
HOROSCOP 19 septembrie 2025. Zodia care atrage bani și noroc financiar astăzi

Ziua de vineri vine cu surprize importante pentru mai multe zodii, însă una dintre ele este favorizată de astre la capitolul bani. Vibrația zilei este 1, ceea ce înseamnă noi începuturi și oportunități, spune Neti Sandu.

Astrologii anunță vești bune pentru unii nativi, care vor avea parte de câștiguri financiare sau oportunități profesionale. Alții primesc invitații, se bucură de momente cu familia sau se pregătesc pentru noi începuturi.

Berbec

E posibil să faceți cunoștință, într-un cerc de prieteni, cu cineva pe lungimea voastră de undă, iar începutul să fie plăcut, după care mai vedeți. O să primiți invitații să plecați pe ici, pe colo, la diverse evenimente și să luați parte la ele.

Taur

Sunt anumite aspecte de țin de sănătate care nu trebuie ignorate. Posibil vizitator de scurtă durată sau o călătorie scurtă împreună cu cineva apropiat.

Gemeni

Zi dedicată familiei și activităților cu copiii. Posibile excursii la obiective turistice sau participări la evenimente școlare.

Rac

Vin bani de undeva și o să aveți de cheltuială; mai reparați niște lucruri acasă și o să folosiți banii cu cap. Poate puneți casa la punct pentru musafiri și poate fi un prilej special pentru o tratatie.

Leu

O reuniune cu rude și prieteni, poate mâine, pentru a sărbători pe unul dintre ai voștri, o să vă împrospătați starea de spirit.

Fecioară

Posibile invitații la evenimente, nunți sau botezuri. Cheltuieli pentru o ieșire romantică ori pentru sărbătorirea unui succes personal.

Balanță

Multă energie și întâlniri sociale. Posibile călătorii alături de prieteni pentru relaxare.

Scorpion

O să vă facă cineva o surpriză plăcută și o să fiți scos la masă, în oraș, la un spectacol, ceea ce vă va condimenta ziua. Vi se dă un răspuns și o să știți încotro să vă îndreptați – spre ce domeniu, pentru un job sau o colaborare.

Săgetător

Această zi este dedicată prietenilor. Poate o să fiți de ajutor unor persoane aflate într-o situație critică și lumea o să vă fie recunoscătoare.

Capricorn

Zodia vedetă a zilei. Se adună bani din mai multe surse și apare posibilitatea unor planuri importante pentru viitor. Nativii pot folosi resursele pentru o escapadă, pentru evenimente mondene sau chiar pentru organizarea unei viitoare căsătorii.

Vărsător

O prezență specială aduce liniște și relaxare. Posibilă plecare la mare sau la munte pentru câteva zile de odihnă.

Pești

Eveniment important în familie, cu pregătiri și organizare. Emoțional, se anunță un moment favorabil pentru decizii de cuplu.

Citește și

HOROSCOP Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată”
23:06
Cele patru ZODII care încep o etapă nouă, la final de septembrie 2025. „Se încheie sezonul unui stres de lungă durată”
HOROSCOP Două ZODII primesc o veste mult așteptată, până pe 21 septembrie 2025. În aceeași zi are loc o eclipsă parțială de soare
17:35
Două ZODII primesc o veste mult așteptată, până pe 21 septembrie 2025. În aceeași zi are loc o eclipsă parțială de soare
HOROSCOP Horoscop 19 septembrie 2025. PEȘTII leagă prietenii solide
15:00
Horoscop 19 septembrie 2025. PEȘTII leagă prietenii solide
HOROSCOP Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
22:30, 17 Sep 2025
Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
HOROSCOP Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
19:16, 17 Sep 2025
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
15:59, 17 Sep 2025
Cele 5 zodii care dau lovitura până la 1 octombrie 2025. Norocul este la fiecare pas, au putere și motivație
Mediafax
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în dolari: „Soția mea a crezut că mint”
Digi24
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Scenă de groază pe pista aeroportului Otopeni. Un muncitor a fost filmat în timp ce capturează un șobolan imens
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Capital.ro
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Universității unde era lector. Șanse minime pentru fostul candidat
Evz.ro
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte galaxii există în Univers?
COMUNICAT 5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
11:10
5 sfaturi și 5 greșeli de evitat când porți adidași
ECONOMIE Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
11:06
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
JUSTIȚIE Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
10:58
Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
EXTERNE Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
10:57
Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
ACTUALITATE Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
10:46
Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
EXCLUSIV Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
10:40
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea