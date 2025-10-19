Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 20 octombrie 2025. VĂRSĂTORII primesc vești bune

Horoscop 20 octombrie 2025. VĂRSĂTORII primesc vești bune

19 oct. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 20 octombrie 2025. VĂRSĂTORII primesc vești bune

Oamenii tind să graviteze în jurul faptelor raționale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 20 octombrie 2025.

Berbec

Poți deveni frustrat când descoperi că oamenii nu sunt atât de sensibili la o situație pe cât ți-ai dori. În timp ce tu încerci să stabilești o legătură puternică cu cineva, dorind aproape să-i stăpânești sentimentele, acea persoană, la rândul ei, încearcă să se retragă. Oamenii tind să graviteze în jurul faptelor raționale, mai degrabă decât în jurul emoțiilor intense și sufocante.

Taur

O mică scânteie într-un câmp uscat poate aprinde dealul în flăcări. Până la sfârșitul zilei, un incendiu violent ar putea fi în plină desfășurare. Știi că ești unul dintre cei mai mari vinovați, dar nu te simți vinovat pentru asta. Focul este distructiv, dar și necesar. Curățarea tufișurilor și oferirea unui loc nou, în care să poată înflori o nouă vegetație, este o parte importantă a ciclului naturii.

Gemeni

Pune niște muzică ritmică pe care poți dansa și distrează-te. E timpul să renunți la starea proastă și să te distrezi. Vei descoperi că, cu cât te angajezi mai mult în discuții intelectuale cu oamenii astăzi, cu atât te vei obișnui mai mult cu ideea că viața ar trebui să fie distractivă, nu dureroasă și stresantă, așa cum o percepi uneori.

Rac

Un câștig financiar ar putea veni ca urmare a unei lovituri pe care nimeni nu se aștepta să o dai. Este posibil ca toată lumea să fie foarte mândră de tine – și tu vei fi foarte mulțumit de tine însuți, de asemenea. Acesta este doar începutul unei noi turnuri norocoase în viața ta. În ceea ce privește banii, s-ar putea ca totul să fie o navigare ușoară de acum încolo.

Leu

O veste minunată vine de departe. Posibil să implice scrisul, predarea sau publicarea. Creativitatea se combină cu abilitățile intelectuale sporite pentru a aduce succesul și norocul la ușa ta astăzi. S-ar putea să-ți petreci ziua amețit, așteptând să te simți bine, iar seara sărbătorind cu prietenii. Această tendință este posibil să continue în următoarele câteva luni. Profită din plin de ea.

Fecioară

O întreprindere la care ai renunțat de mult timp, poate una care implică artele creative, ar putea apărea din nou brusc, de data aceasta ca o oportunitate reală. Odată ce știi că este reală, s-ar putea să îți fie totuși greu să crezi că în sfârșit se întâmplă. Prietenii și actualul tău partener ar putea să o accepte mai ușor decât tine. Bucură-te de succes și profită din plin de el!

Balanță

Activitățile de grup sau evenimentele sociale v-ar putea pune în contact cu o persoană nouă și interesantă. Ai putea simți o puternică atracție fizică și romantică. Dacă nu ești implicat în prezent într-o relație – și poate chiar dacă ești – ar putea merita să urmărești acest lucru. Atracția este reciprocă. Probabil că vei împărtăși interese comune și vei putea vorbi ore întregi. Fii precaut, dar încrezător. Mergi înainte, dar încet.

Scorpion

Tot ceea ce ai încercat să realizezi în ultimele luni s-ar putea desprinde exact așa cum îți dorești astăzi. Ar putea să vină ca o surpriză și să semene cu un blocaj care cedează în cele din urmă. Cu toate acestea, acesta este norocul tău, iar tu și cei care au fost în tranșee cu tine meritați câteva laude. După ce totul este stabilit în piatră, ieși și sărbătorești. Ai meritat-o.

Săgetător

Astăzi ar putea fi una dintre cele mai norocoase zile din viața ta. Tot ceea ce te-ai străduit să obții – romantism, bani, împlinire creativă – ar putea cădea la locul lui în diverse momente astăzi. Așteaptă-te la telefoane interesante care aduc vești bune. Un iubit ar putea oferi felicitări. Singurul dezavantaj este că toată această stimulare te-ar putea lăsa epuizat. Nu contează. Vei dormi bine!

Capricorn

Informațiile primite prin intermediul viselor și viziunilor ar putea declanșa revelații psihice bruște de soluții la probleme la care poate că te gândeai de săptămâni întregi. Ceea ce realizezi are toate șansele să clarifice orice dificultăți și să deschidă calea spre succes. Eliberarea emoțională ar putea să te facă să te simți ca și cum o greutate mare ți-ar fi fost luată de pe umeri. Ascultă-ți impulsurile și treci la treabă.

Vărsător

Unele telefoane neașteptate de la prieteni sau colegi ar putea să-ți aducă vești minunate astăzi. O întâmplare norocoasă ar putea pune capăt blocajului care a împiedicat realizarea tuturor viselor tale. S-ar putea să îți petreci ziua amețit, încercând să asimilezi totul. Concentrează-te. Ești pe drumul cel bun.

Pești

Proiectele legate de locul de muncă sau cele personale sunt apte să se concretizeze acum. Succesul este în aer, împreună cu o creștere marcantă a veniturilor și recunoașterea din partea celor care contează. Acest lucru, bineînțeles, îți va spori încrederea, ca să nu mai vorbim de starea ta de spirit. Nu vei dori să ratezi nimic.

Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o capsulă a timpului de 112 milioane de ani plină cu insecte antice