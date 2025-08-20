Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 21 august 2025. RACII au o voință puternică

20 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să-ți conduci viața. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 21 august 2025.

Berbec

Alege astăzi să te lansezi într-o aventură mentală în care să explorezi noi aspecte ale lumii tale. Discută despre filosofie și religie. Aprofundează un subiect care te interesează cu adevărat. Acum este un moment potrivit să te gândești să urmezi cursuri sau să te implici într-o formă de învățământ superior. Emoțiile tale provin dintr-un punct de mare putere și ar trebui să folosești această energie cu înțelepciune.

Taur

Astăzi este ziua ta, așa că bucură-te de ea! Dacă ți se pare că lucrurile au fost destul de intense în ultima vreme, nu-ți face griji, astăzi se vor mai calma puțin. Simte-te liber să fii veselul de obicei, cel care aduce umor în grup. Râsul tău va fi apreciat. Ieși în prim-plan. Adu lucrurile la nivelul tău și vei descoperi că ceilalți se vor alătura de bunăvoie.

Gemeni

Ai grijă să nu te comporți într-un mod pe care nu-l apreciezi la ceilalți. Ai putea descoperi că începi să preiei încet-încet trăsăturile persoanelor pe care le disprețuiești. Relaxează-te puțin și zâmbește. Dacă continui să vezi partea negativă a tuturor lucrurilor, este probabil ca și ceilalți să vadă doar partea negativă a ta.

Rac

Starea generală de spirit a zilei ar trebui să se potrivească destul de bine cu agenda ta. Nu este nevoie să te concentrezi asupra aspectelor negative. Păstrează o atitudine optimistă și veselă și preocupă-te de consecințe mai târziu. Este momentul să fii aventuros și să explorezi. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să-ți conduci viața. Ai o voință puternică și opinii ferme, așa că nu-ți fie teamă să le exprimi.

Leu

Astăzi s-ar putea să simți nevoia de a termina toate lucrările neterminate. Ai putea fi brusc într-o frenezie de a lucra rapid, dar poate nu atât de conștiincios pe cât ar trebui. Este posibil să petreci mult timp trecând prin hârtii și aruncând ceea ce este depășit. Ar putea fi o idee mai bună să încetinești puțin și să te uiți cu atenție la ceea ce faci. Nu vei dori să arunci ceva de care ai putea avea nevoie mai târziu.

Fecioară

Lucrul acasă ar putea fi dificil astăzi, mai ales dacă finalizezi o afacere. Ceilalți membri ai gospodăriei vor veni și vor pleca, vor trânti ușile, vor pune întrebări, își vor aduce prietenii în casă. Dacă te ocupi de treburile casnice, uită deocamdată și revino la ele când va fi mai liniște. Dacă te apropii de un termen limită, închide ușa și spune-le celorlalți să te lase în pace pentru o vreme.

Balanță

Dacă te-ai gândit să investești, aceasta nu este ziua în care să te angajezi în ceva. Este o zi excelentă pentru a-ți lua în considerare opțiunile, pentru a studia tendințele economice și pentru a analiza ceea ce îți dorești de la investiții. Nu este o zi bună pentru a preda banii. Terenul ar putea fi o posibilitate puternică. Consultă-te cu profesioniști, citește ziarele și analizează tot felul de oportunități înainte de a te angaja cu una.

Scorpion

O izbucnire bruscă de inspirație pentru un proiect creativ te-ar putea ține ocupat dimineața și după-amiaza. Vei avea nevoie de informații și materiale pe care nu le ai acasă, iar găsirea lor ar putea necesita o cheltuială mai mare de timp, energie și bani decât ai crezut inițial. Nu renunța la idee. Este posibil să fie una bună și cu siguranță vei dori să o urmezi.

Săgetător

Prea multe persoane s-ar putea să îți concureze atenția astăzi, atât la serviciu, cât și acasă. Vei dori să îi faci pe toți fericiți, așa că s-ar putea să te simți puțin agitat. Temperamentul tău ar putea fi, de asemenea, la limită. Ar fi mai bine să amâni cererile mai puțin urgente decât să te muncești până la frenezie. Cei care contează ar prefera să te bucuri de viață decât să te obosești de dragul lor.

Capricorn

Comunicările care îți vin astăzi în cale pot fi mai mult abundente decât utile. Ai putea primi o mulțime de apeluri telefonice confuze. La început vei fi entuziasmat de cutia poștală plină de scrisori, dar apoi vei descoperi că unele sunt gunoaie, în timp ce altele sunt adresate unor persoane de care nu ai auzit niciodată. Rezistă. Această tendință ar trebui să treacă de mâine!

Vărsător

Un prieten îți poate cere să împrumuți niște bani astăzi. S-ar putea să simți că el sau ea îți cere mai mult decât este cu adevărat necesar și, cu siguranță, mai mult decât ești dispus să dai. S-ar putea să crezi că acest lucru te pune într-o poziție jenantă. Încearcă să vorbești cu prietenul tău și explică-i situația ta. Dacă trebuie să spui nu, spune-o pur și simplu. Un prieten adevărat va înțelege și va căuta banii în altă parte.

Pești

Unele dintre responsabilitățile de la locul de muncă sunt prea multe pentru o singură persoană și s-ar putea să te împovăreze astăzi. Teancul de muncă pare să devină tot mai mare, indiferent de ceea ce faci. Deleagă dacă poți. Pune deoparte sarcinile mai puțin urgente și lucrează în mod constant la restul. Angajatorul tău ar putea sau nu să aibă așteptări prea mari de la tine, dar tu ai dreptul la sănătatea ta mintală, indiferent de situație.

