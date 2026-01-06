Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan confirmă că România va continua să sprijine Ucraina și să susțină eforturile SUA pentru pace: „Negocierile au ajuns într-o fază critică

Ruxandra Radulescu
06 ian. 2026, 22:36, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe platforma X, în care a punctat câteva dintre temele abordate în cadrul reuniunii Coaliției de Voință, desfășurate marți, la Paris. Liderul a precizat că toți șefii statelor participante suțin eforturile depuse de Statele Unite în negocierea unui armistițiu între Rusia și Ucraina. 

Nicușor Dan a menționat că România va continua sprijinul față de Ucraina, alături de ceilalți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință. Acesta a publicat și o imagine de grup alături de toți ceilalți șefi de stat care au participat la eveniment.

„Astăzi, am participat la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită la Paris de președintele Emmanuel Macron, cu participarea președintelui Zelenski.

Am convenit asupra necesității unui sprijin continuu pentru Ucraina și a unor garanții de securitate solide, pentru a preveni un alt război în regiunea noastră”, a menționat Nicușor Dan.

„Negocierile de pace au ajuns într-o fază critică”

„Negocierile de pace au ajuns într-o fază critică, iar unitatea și coordonarea noastră sunt mai importante ca niciodată. Toți participanții susțin cu tărie eforturile conduse de SUA.

Scopul nostru comun este de a realiza o pace justă și durabilă, bazată pe respectarea dreptului internațional.

România este pregătită să își aducă contribuția prin sprijin multidimensional continuu pentru Ucraina și prin consolidarea securității la Marea Neagră”, a mai adăugat președintele.

