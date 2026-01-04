Zodia triplu-binecuvântată de Soare la început de 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV.

Luna ianuarie 2026 este una foarte intensă din punct de vedere astrologic. Mutările pe axa destinului vor fi din cele mai importante, avertizează Cristina Demetrescu.

Prima lună din an reprezintă una de „foc” pentru anumite zodii. Marte, Saturn și Pluto influențează puternic direcțiile personale, iar multe situații nesoluționate din anul anterior vor găsi o rezolvare, scrie fresh24.ro.

Capricorn, zodia triplu-binecuvântată

Cu siguranță că soarele va lumina în special nativii Capricorn, cărora le oferă forță, claritate și determinare în activitatea lor.

Ianuarie reprezintă una din cele mai importante luni ale anului pentru Capricorni.

Ei pot lua decizii importante legate de identitate, carieră și direcția personală în care vor merge. Capricornii vor beneficia de toată susținerea astrală pentru începuturi curajoase.

Cine este Cristina Demetrescu

Unul dintre cei mai cunoscuți astrologi, Cristina Demetrescu are o definiție clară pentru harul său, potrivit Astr-ID: „Chemarea mea către Astrologie are o poveste foarte lungă şi ar trebui să adun multe piese ca să alcătuiesc întregul film. Drumul care m-a adus până aici sau, mai bine zis, pe care am ales să călătoresc, nu este unul dintre cele mai anevoioase, devreme ce logica evenimentelor îmi creează azi bucurie şi nostalgie. Povestesc oricui cu plăcere cât de fascinantă este această aventură ce depășește stratosfera și cum, pentru atenția şi sufletul meu, centrul gravitațional s-a mutat de pe Pământ, pe toate celelalte corpuri cerești.

Pasiunea de a studia comportamentul si destinele oamenilor, dar şi contextul astral al diverselor evenimente, a rămas la fel de vie ca în 2002, când am redefinit-o profesie.

Până atunci doar mă jucasem. Posibil să mă joc și azi, considerându-mă printre cei norocoși, care îmbină cu succes vocația și munca.

În ciuda notorietății de care mă bucur în urma multor emisiune televizate și Podcasturi, pe care le găsiți înregistrate pe YouTube, locul preferat de desfășurare a activității de astrolog este la cabinet, în cadrul ședințelor 1 la 1. Clienții mă caută de curiozitate, dar mai ales pentru că au nevoie de răspunsuri, ghidare și ajutor.

Două Masterclass-uri de Astrologie

Pentru cei pasionați ca mine, am realizat două Masterclass-uri de Astrologie Generală și Astrologie Previzională împreună cu Life University. Le puteți achiziționa de la secțiunea „Cursuri” de pe acest site.

Mă fascinează scrisul și îl îmbin mai serios sau mai ludic cu Astrologia, pentru a oferi mesaje celor care au nevoie de ele. Depinde și de vremurile pe care le traversăm. Uneori tun și fulger, dar mereu respect adevărul. Găsiți totul pe Facebook, dar și pe Instagram, cu care mă împrietenesc mai greu.

Zodiacul anual oferit la fiecare final de decembrie a devenit o tradiție de peste 15 ani și îmi doresc să am puterea să îl realizez cât mai mulți ani de aici înainte.

Am învățat și m-am inițiat de una singură, în dubla calitate de Discipol și Maestru, citind mai întâi ce au scris alții. Autorilor de manuale de Astrologie de pe raftul meu, le atribui rolul de profesori. Am devenit cu adevărat astrolog, atunci când după tot ce am citit, am reușit să văd Cerul în felul meu.”

