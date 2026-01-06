Un incident grav a avut loc, marți seară, în Ierusalim, Israel. Un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși și, potrivit primelor informații, un adolescent ultraortodox, în vârstă de 18 ani, a murit și alte trei persoane au fost rănite.

Dintre acestea, un minor de 16 ani a fost spitalizat în stare stabilă. După incident, au izbucnit revolte puternice, cu focuri de tabără și blocaje de drumuri.

Mai mulți protestatari au atacat o echipă de filmare a unui canal de televiziune local. Este vorba despre echipa de la Kan News, care a fost evacuată din zonă.

De asemenea, mai multe persoane aflate la fața locului au fost atacate în timp ce filmau evenimentele cu telefoanele mobile.

Un martor ocular, citat de haaretz.com, a spus că protestatarii „au oprit autobuzul și l-au scuipat pe șofer, care – văzându-se încolțit – a demarat în trombă și i-a lovit”.

„Suntem șocați de eveniment și dorim să ne exprimăm condoleanțele față de familie și comunitate. Evenimentul este în curs de investigare de către Poliție, iar compania colaborează pe deplin și va furniza orice informație necesară”, au transmis reprezentanții companiei de transport în comun, imediat după incident.

Ulterior, mai mulți șoferi de autobuz au susținut că protestatarii au încercat să-i linșeze. Ynetnews.com scrie că Poliția l-a arestat deja pe șofer, dar acesta nu a fost încă interogat.

Astăzi, aproximativ 15.000 de evrei ultra-ortodocși au ieșit în străzile din Ierusalim pentru a protesta împotriva modificărilor propuse la legea serviciului militar, care ar putea extinde serviciul militar obligatoriu.

