Dan Dungaciu: „Marea majoritate a românilor simt că relațiile României cu SUA merg prost”

Serdaru Mihaela
06 ian. 2026, 23:02, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 06 ianuarie 2026, analistul politic Dan Dungaciu a subliniat o divergență clară între poziția populației românești și discursul oficial privind războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a vorbit despre sondajul făcut recent, care arată că aproape 70% dintre români ar susține o soluție de tip „Trump” , adică oprirea conflictului prin cedări teritoriale ucrainene, similar propunerii americane. A caracterizat acest rezultat ca un semn că „busola geopolitică funcționează” în rândul cetățenilor, în opoziție cu poziția instituțiilor și a elitei politice.

„Prima întrebare mi se pare decisivă. Cetățenii României au fost întrebați dacă ar fi de acord cu o soluție de tip Trump în chestiunea ucraineană. Adică dacă soluția americană, care știm ce înseamnă cedări de teritoriu și oprirea războiului, ar fi aplicată. Câtă lume ar susține această soluție? Aproape 70% dintre români. Deci, asta mi se pare de bun simț în opoziție totală cu ceea ce am văzut. Deci suntem pe la undeva pe la 70%. Domnule, asta mi se pare că busola geopolitică încă funcționează în țara asta sau, mă rog, în rândul populației, dacă nu neapărat în rândul instituțiilor” , spune analistul Dungaciu.

Discuția a continuat cu date despre relațiile România-SUA: 30% dintre români consideră că acestea merg prost, ceea ce amplifică dorința de întărire militară și aliniere la modelul american. Dungaciu a concluzionat că, în chestiuni de securitate, România trebuie să privească spre Washington, nu spre UE, pentru soluții concrete.

„Spuneam noi în această emisie de nenumărate ori, când ai o problemă de securitate, vorbește cu Washington, întreabă-i pe cei de la Washington, nu te duce la Bruxelles, te duci degeaba. Întreabă pe cei la Washington”, conchide Dungaciu

